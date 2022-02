Lavoro Agile: le Linee Guida per la nuova regolamentazione

Lavoro Agile: online la Relazione conclusiva con le linee guida ministeriali per la futura regolamentazione dello Smart Working nel pubblico e nel privato.

Pubblicata anche sul sito del Ministero del Lavoro la Relazione conclusiva del Gruppo di studio sul Lavoro agile volta ad analizzare e superare le criticità riscontrate nell’ambito delle dinamiche lavorative nei contesti di smart working nel settore privato e nella pubblica amministrazione.

Protocollo sul Lavoro agile 28 Dicembre 2021 Pur con caratteristiche differenti in funzione dei diversi settori, il lavoro agile ha coinvolto tra i 5 e gli 8 milioni di lavoratori durante l’emergenza Covid. Da qui, la necessità di avviare un confronto con le parti sociali, che è scaturito lo scorso 7 dicembre in un Protocollo Nazionale congiunto e condiviso sulle questioni non regolate in modo efficace, ad esempio nell’ambito del diritto alla disconnessione.

Le Linee Guida per lo Smart Working costituiscono un insieme di regole e principi che fungano da base per la prossima regolamentazione in materia.

Smart working: le linee guida 7 Dicembre 2021 Il Gruppo di studio del Ministero del Lavoro propone infatti di regolamentare nuovamente il Lavoro agile partendo dalla valorizzazione della contrattazione collettiva o quanto meno da regole minime comuni, che garantiscano i diritti di base degli smart workers:

orario di lavoro definito (con fascia oraria di contattabilità) e diritto alla disconnessione,

definizione dei luoghi presso i quali si può svolgere la prestazione lavorativa da remoto garantendo la sicurezza propria e dei dati aziendali,

obblighi di dotazione informatica da parte del datore di lavoro;

regole di inclusività e di protezione dei lavoratori fragili;

ricorso allo smart working per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Qui il testo completo della relazione del Gruppo di studio e del Protocollo sul Lavoro Agile.