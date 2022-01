Novartis assume: tutte le figure ricercate in Italia

Opportunità di lavoro in ambito farmaceutico: la multinazionale Novartis assume professionisti da inserire nelle sedi italiane.

Il settore farmaceutico è in continuo fermento e le opportunità occupazionali non mancano. Novartis, multinazionale svizzera che si colloca al secondo posto al mondo per fatturato dopo la Pfizer, cerca diverse figure professionali da inserire presso le sedi italiane.

Gli annunci di lavoro dell'azienda, presente in oltre 180 Paesi nel mondo e con all'attivo circa 120mila dipendenti, riguardano numerosi profili qualificati da assumere in vari ambiti aziendali:

P&O Manager & Head of Industrial Relations;

QA Manager Apheresis;

Internship Business Analyst;

Internship Regulatory Affairs;

CRM Administrator;

Internship Strategy & Innovation;

MSL Hematology;

Services Marketing Manager;

Product Manager Retail.

Per inviare le candidature è necessario visitare la sezione dedicata del portale di Novartis e consultare il dettaglio di ciascun annuncio, verificando il possesso dei requisiti richiesti e seguendo le indicazioni per inoltrare la manifestazione di interesse.