RdC e PdC a dicembre, in tempo per Natale

Quando vengono pagati Pensione e Reddito di Cittadinanza a dicembre 2021, la ricarica della card PdC e RdC arriverà in tempo per Natale: ecco perché.

Quando arriva la ricarica RdC di dicembre? Riceverò la Pensione/Reddito di Cittadinanza di dicembre prima di Natale? A dicembre RdC e PdC arrivano in anticipo? Queste sono alcune delle domande più frequenti in questo periodo, con riferimento al sussidio mensile per i meno abbienti confermato per tutto il 2022 dalla Legge di Bilancio.

Vediamo dunque di dare una risposta a queste domande riportando le scadenze per il pagamento della Pensione e del Reddito di Cittadinanza a dicembre 2021.

Ricarica RdC dicembre

Proviamo a chiarire i dubbi dei lettori rispondendo alle domande giunte alla Redazione di PMI.it.

Quando accreditano il Reddito di Cittadinanza questo mese?

La ricarica della card RdC di dicembre 2021 arriverà prima di Natale per tutti. Anzi parecchi utenti, nuovi beneficiari del Reddito di Cittadinanza, hanno segnalato di aver già ricevuto l’ammortizzatore sociale da diversi giorni.

Come di consueto, infatti, il 15 del mese viene versata la prima rata del Reddito di Cittadinanza, a fronte di una nuova richiesta o di un rinnovo post sospensione.

Per le rate successive alla prima, invece, solitamente bisogna aspettare il 27 del mese.

Pagamenti di dicembre in anticipo?

RdC: requisiti e sussidio 25 Agosto 2021 Dicembre è un mese particolare, per questo l’accredito da parte di INPS e Poste Italiane del Reddito di Cittadinanza dovrebbe arrivare in anticipo, prima di Natale: come avvenuto anche lo scorso anno per evitare assembramenti e ridurre i rischi Covid. La conferma ufficiale non è arrivata da parte dell’INPS ma di moltissimi percettori di RdC e PdC i quali hanno segnalato sui canali social che sul proprio cassetto previdenziale appare l’informazione che il pagamento del Reddito di Cittadinanza è in lavorazione e viene mostrata una data di accredito nella settimana di Natale, ma prima del 25 dicembre. Alcune card RdC e PdC potrebbero già essere ricaricate a partire dal 20 dicembre.

Verifica del saldo RdC

verificare il saldo RdC o PdC e controllare se è già arrivato il pagamento di dicembre basta dunque andare sul sito web dell’INPS e aprire il proprio cassetto previdenziale, autenticandosi con credenziali Quanto pagano il reddito di cittadinanza? Pere controllare se è già arrivato il pagamento di dicembre basta dunque andare sul sito web dell’INPS e aprire il proprio cassetto previdenziale, autenticandosi con credenziali SPID , CIE o CNS

ISEE in scadenza

Ricordiamo che il 31 dicembre scade la validità dell’ISEE 2021. Per non perdere il sussidio, dunque, i beneficiari devono presentare l’ISEE aggiornato al 2022 entro il 31 gennaio prossimo.

=> Calcolo ISEE online

La ricarica della card RdC e PdC arriverà per il solo mese di gennaio anche in presenza di ISEE non aggiornato, poi chi non provvederà a rinnovare l’ISEE entro fine mese, rischierà di vedere sospeso il sussidio fino alla presentazione di un ISEE certificato, relativo ai redditi percepiti nel 2020.