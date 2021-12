La Tessera Sanitaria può essere utilizzata come Carta Nazionale dei Servizi per accedere ai servizi online della PA: come attivare la TS-CNS e utilizzarla.

La Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) è un documento dotato microchip che ha mandato in pensione la vecchia Tessera Sanitaria (Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78), che a sua volta aveva già sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale. L’introduzione del microchip è stata pensata per fare in modo he il tesserino plastificato potesse essere utilizzato, in alternativa a SPID e CIE, per l’autenticazione e l’accesso ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione (accesso ai dati sanitari, alla dichiarazione dei redditi, ai servizi online INPS e così via), in sicurezza e nel rispetto delle norme sulla privacy. Per utilizzare la Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) è però necessario che la TS-CNS venga attivata.

Vediamo dunque come procedere all’attivazione della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi, come verificare se la TS-CNS è attiva e come utilizzarla per accedere ai servizi online della PA.

Attivazione della TS-CNS

Come si attiva la TS-CNS? Per attivare la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi e utilizzarla per accedere ai propri dati sanitari e a tutti i servizi della PA disponibili online della PA bisogna richiedere PIN/PUK presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, questo sia per abilitare attivare la tessera sanitaria Regione Lazio, la TS-CNS Calabria o delle altre Regioni italiane. In alternativa è possibile, a pagamento, anche attivare la TS-CNS in farmacia. Attivando la TS-CNS sarà anche possibile esprimere il consenso, libero ed informato, all’attivazione del proprio FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico).

Come faccio a sapere se la mia CNS è attiva? La TS-CNS è subito attiva, dal momento della sua ricezione. Per utilizzarla però per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione sono necessari PIN e PUK e lettore di smart card.

Come ottenere PIN e PUK tessera sanitaria per abilitarla ai servizi telematici? Per ottenere i codici segreti della propria TS-CNS servono:

tessera sanitaria;

un documento di identità valido;

un indirizzo di posta elettronica valido (anche non certificato) dove verrà inviata la seconda parte dei codici PIN e PUK (la prima parte verrà consegnata al momento dell’attivazione).

Sui siti delle Regioni sono disponibili:

manuale operativo concernente gli aspetti organizzativo e funzionale del ciclo di vita della TS-CNS;

elenco degli sportelli regionali abilitati per l’attivazione delle CNS;

i requisiti tecnici minimi necessari per l’utilizzo della TS-CNS;

il pacchetto software di gestione della TS-CNS e le relative istruzioni per l’installazione;

manuale utente per l’utilizzo della carta.

Attivazione con delega

Come trasformare la tessera sanitaria in CNS se non posso recarmi personalmente allo sportello? Si può attivare la TS-CNS anche per delega nel caso in cui il titolare sia impossibilitato e nei casi previsti dalla normativa in caso di tutela genitoriale e tutore o fiduciario/curatore.

Attivazione in farmacia

Come attivare la tessera sanitaria in farmacia? La TS-CNS può essere attivata recandosi presso una delle farmacie presenti sul territorio autorizzate a rilasciare PIN e PUK della Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi. Solitamente il servizio è a pagamento e ha un costo di circa 3 euro.

TS-CNS non attiva: utilizzi

Posso usare la TS-CNS senza attivarla? Sì. Senza richiederne l’attivazione la Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi funge da:

Tessera sanitaria nazionale (TS);

Tessera europea di assicurazione malattia (Team) sostituisce il modello E-111 e garantisce

l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli paesi;

Tesserino del codice fiscale.

Non può essere usata per accedere ai servizi online della PA.

Come accedere ai servizi online PA

SPID: Guida al rilascio dell’identità digitale 24 Agosto 2021 Per utilizzare la TS-CNS come strumento di autenticazione alternativo a SPID per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione è necessario:

avere sul proprio computer un lettore di smart card , con i relativi driver, conforme allo standard internazionale PC/SC, alla norma ISO 7816-3 e alle specifiche CCID. Alcune Regioni mettono a disposizione gratuitamente a chi lo richieda un lettore di smart card per nucleo familiare (es. Regione Sardegna);

, con i relativi driver, conforme allo standard internazionale PC/SC, alla norma ISO 7816-3 e alle specifiche CCID. Alcune Regioni mettono a disposizione gratuitamente a chi lo richieda un lettore di smart card per nucleo familiare (es. Regione Sardegna); installare il “ driver ” (reperibile qui) relativo al tipo di carta in possesso sulla propria postazione di lavoro, compatibile con il sistema operativo.

” (reperibile qui) relativo al tipo di carta in possesso sulla propria postazione di lavoro, compatibile con il sistema operativo. al primo accesso bisognerà effettuare la “registrazione” della tessera al Sistema TS.

Tra le cose che si possono fare con TS-CNS attiva, codice PIN e lettore di smart card c’è quella di richiedere e ottenere l’Identità Digitale SPID.

Come attivare lettore smart card

Per attivare il lettore di smart card basta collegarlo al computer e installare i driver corretti per la versione del proprio sistema operativo.

TS-CNS e firma digitale

Durante la procedura di attivazione della TS-CNS può essere richiesta, gratuitamente (o a pagamento in farmacia), l’installazione del certificato di firma digitale, fornendo all’operatore un indirizzo email valido e firmando l’apposito modulo di richiesta.