Capgemini assume talenti STEM in tutta Italia

Grande campagna di assunzioni promossa da Capgemini, che entro la fine del 2021 recluterà 1100 figure qualificate: ecco tutti gli annunci di lavoro.

Saranno oltre 1100 le nuove assunzioni promosse da Capgemini in tutta Italia entro la fine del 2021, un ambizioso piano volto a incentivare l’adozione di nuove tecnologie e contribuire alla trasformazione digitale del Paese, anche nell’ottica di implementare un futuro più equo e sostenibile. La campagna di recruiting si basa sull’inserimento di nuovi profili nelle sedi di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli, risorse che potranno lavorare in un ambiente unico e inclusivo e beneficiare di un apprendimento continuo.

Digital Talent Week: professioni STEM e Business Innovation 10 Settembre 2021

Entrando nel dettaglio del piano di inserimenti, Capgemini cerca 500 neo-laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ed economia. È anche prevista l’assunzione di 650 professionisti con esperienza, da inserire in specifiche aree di competenza tecnologica: Architecture (cloud, mobile, data, enterprise e solution architect); Customer Relationship Management (CRM); Data (Data Engineering, Data Visualization, Data Governance, Data Scientist); Mobile; Cyber Security; Java; SAP.

Capgemini Engineering, brand di Capgemini che riunisce competenze in ambito Engineering e R&D, cerca inoltre 350 laureati da impiegare in progetti dedicati alle tecnologie del futuro, per le sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli e Bari. Saranno chiamati a occuparsi di progetti in settori di mercato specifici (Automotive, Infrastructures & Transportation, Aeronautics, Space, Defense, Railway, Energy, Electronics, Life Sciences, Telecoms & Media) legati alle tecnologie più innovative sul mercato: Big Data, Analytics, Internet of Things, Digital Transformation, Immersive Reality, Virtual Reality, Smart Factory.

Capgemini crede che l’acquisizione di talenti sia una delle leve fondamentali per eccellere sul mercato, per questo abbiamo definito un piano di assunzioni rivolto a giovani e professionisti in possesso delle competenze adatte a sostenere la nostra ambizione di essere partner strategico di tutte le organizzazioni impegnate in un percorso di trasformazione tecnologica – ha dichiarato Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini in Italia.

Tutte le posizioni aperte in Italia sono visionabili sul portale ufficiale Capgemini e su LinkedIn.