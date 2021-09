Digital Talent Week: professioni STEM e Business Innovation

Tappa della Digital Talent Week dedicata alle professioni STEM e Business Innovation: eventi e incontri con le aziende per giovani in ricerca di lavoro.

Si avvicina il nuovo appuntamento con la Digital Talent Week, iniziativa promossa da CVing per supportare i giovani nella ricerca di lavoro, consentendo l’incontro con aziende ed enti che offrono impiego. L’appuntamento di settembre della fiera digitale – in programma dal 13 al 19 settembre 2021 – è dedicato alle discipline STEM & Business Innovation.

L’evento live sarà completamente online e accessibile attraverso una mappa virtuale, che i partecipanti potranno usare per esplorare gli stand virtuali, selezionare i vari brand e visualizzare le posizioni aperte dell’azienda, caricare il proprio Curriculum Vitae in attesa di ricevere una email per completare eventuali altri step di selezione. Le categorie professionali coinvolte sono numerose:

Data;

Finance;

SW Engineer;

CRM Specialist;

Cloud Engineer;

L’evento metterà a disposizione un vasto palinsesto di contenuti aziendali, compresi eventi live streaming ed esperienze digitali. Per partecipare all’evento è necessario compilare la form online, riportando i dati richiesti e selezionando il settore di interesse.