Rimborso farmaci per infortuni sul lavoro: elenco INAIL aggiornato

Farmaci e dispositivi medici rimborsabili: elenco INAIL aggiornato al 2021 e modello di richiesta di rimborso per infortunati e tecnopatici.

Si aggiorna e diventa più ampio l’elenco dei farmaci e dei dispositivi medici rimborsabili da parte dell’INAIL per il recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici per cause di lavoro. A comunicarlo è stato lo stesso INAIL con la circolare n. 5/2021, in cui ha anche riepilogato la normativa e la prassi sulle prestazioni dovute dall’INAIL in questi casi, oltre a definire le modalità operative per sanare eventuali errori e la procedura da seguire per la richiesta di rimborso.

Infortuni sul lavoro e tecnopatici

La normativa di riferimento è l’art. 38 della Costituzione, attuato dal decreto legislativo n. 81/2008, articolo 11, comma 5-bis, dove viene espressamente sancito il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a ricevere tutte le cure necessarie per recuperare l’integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.

A fronte di questo diritto, l’INAIL rimborsa le spese per prestazioni sanitarie e l’acquisto di specialità farmaceutiche sostenute dagli assistiti INAIL infortunati e/o affetti da malattia professionale, a patto che siano riconosciute come “necessarie” dai medici dell’Istituto, ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia originata dall’infortunio o malattia professionale.

Elenco farmaci rimborsabili dall’INAIL

L’allegato 1 alla circ. n. 5/2021 riporta il seguente elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili (in ordine di codice INAIL):

1 Acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento di condropatie e artrosi post-traumatiche

2 Ansiolitici e ipnoinducenti

3 Antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette

4 Antidolorifici per os e per uso topico *4

5 Antivertiginosi

6 Attivanti cerebrali *85

7 Colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio

8 Creme antibatteriche per ustioni

9 Farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare

10 Farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause *90

11 Farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva *87

12 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi post-traumatica *42 – 79

13 Farmaci per la disfunzione erettile *75

14 Farmaci per uso topico per il trattamento di infezioni esterne di occhio e annessi (pomate e/o colliri), a base di antinfiammatori, o a base di antibiotici con o senza cortisonici

15 Farmaci vasoprotettori e antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche

16 Garze impregnate di antisettico per cute lesa

17 Immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti

18 Miorilassanti

19 Pomate antisettiche

20 Pomate per il trattamento di abrasioni, ferite e ustioni corneo-congiuntivali

21 Preparati a base di acido ialuronico con o senza antibiotico, nelle diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa

22 Preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto *88

23 Preparati per uso topico a base antibiotica con o senza cortisone

24 Preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti *95

25 Preparati per uso topico a base di eparina sodica

26 Preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di gravi ustioni

27 Preparati per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico

28 Prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali

29 Unguenti per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico

30 Preparati antisettici per uso topico

31 Preparati corticosteroidei in associazione con anestetico per infiltrazioni

32 Farmaci antitrombotici *97

33 Farmaci mucolitici

34 Sostituti lacrimali in collirio o gel

35 Associazioni di acido ialuronico e condroitin solfato per instillazioni intravescicali per la terapia di cistiti ricorrenti

36 Preparati per medicazioni avanzate a base di poliuretano o fibre colloidali con o senza argento

37 Farmaci antiedemigeni per os o per uso topico

38 Capillaroprotettori per os

39 Antimicotici per uso topico

40 Neuromodulatori per via parenterale

41 Spray nasali a base di argento proteinato con o senza acido ialuronico con o senza soluzione ipertonica

42 Antistaminici per os *89

43 Spray nasali a base di ipratropio bromuro

44 Antivirali oftalmici in gel o collirio

45 Antistaminici e decongestionanti in collirio per uso oftalmico, anche in associazione

46 Gastroprotettori per os *1-48-66

47 Antinfiammatori per os *66

99 Altro

*Nota Aifa presente per alcuni principi attivi del corrispondente gruppo. Le note sono quelle vigenti alla data di pubblicazione della circolare ed è a cura dell’infermiere la periodica verifica degli aggiornamenti.