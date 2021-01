Covid, esonero contributivo in Gestione pubblica di scritto il

Compilazione Uniemens per imprese che non hanno utilizzato la cassa Covid ed hanno dipendenti in Gestione pubblica: istruzioni INPS per lo sgravio.

Esonero contributi al posto della CIG: chiarimenti INPS 22 Dicembre 2020 Ultime istruzioni INPS per l’esonero contributivo nelle imprese che non hanno utilizzano la seconda tranche di cassa integrazione con causale Covid: riguardano le aziende private che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Si tratta, lo ricordiamo, dell’esonero dai versamenti per quattro mesi (da settembre a dicembre 2020) a favore delle imprese che non hanno chiesto nuovi trattamenti di cassa Covid introdotti dal decreto Agosto dopo avere utilizzato l’ammortizzatore nei precedenti mesi di maggio e giugno. L’agevolazione è prevista dall’articolo 3 del dl 104/2020, esclusivamente per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo. L’INPS aveva già fornito le prime istruzioni con la circolare 105/2020 nello scorso mese di settembre e con successivo messaggio 4254/2020 in novembre. Ora, con messaggio 30/2021, fornisce nuove indicazioni operative per i datori di lavoro che hanno lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. => Esonero contributi INPS dopo la CIG Covid fino a luglio Si tratta di datori di lavoro ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q”, i quali dovranno esporre i dati relativi all’utilizzo dell’esonero contributivo nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. I beneficiari Nel dettaglio, queste istruzioni riguardano i seguenti datori di lavoro (che non sono considerate pubbliche amministrazioni, e quindi possono usare l’agevolazione): enti pubblici economici;

istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

consorzi di bonifica;

consorzi industriali;

enti morali;

enti ecclesiastici. Le istruzioni per la compilazione Il beneficio va esposto nell’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “15” avente il significato di Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno utilizzare l’elemento “V1 Causale 5” relativo all’ultimo periodo denunciato. Se vuoi aggiornamenti su Ammortizzatori sociali, contributi previdenziali inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali: Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.