Enel assume diplomati

Nuove opportunità di lavoro promosse da Enel, che seleziona giovani under 30 in possesso di diploma tecnico-professionale.

Enel promuove nuove opportunità di lavoro per i giovani in possesso di diploma tecnico-professionale. L’azienda sta infatti cercando diplomati da assumere per posizioni operative, offrendo contratti di apprendistato su tutto il territorio nazionale.

Offerta di lavoro

L’offerta di lavoro si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con diploma tecnico-professionale quinquennale, in possesso di competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico e disponibilità a svolgere eventuali attività in reperibilità.

Sono anche richieste una buona conoscenza di competenze digitali, capacità organizzative e orientamento al problem solving, capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo, proattività e rispetto delle scadenze.

Viene offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi che comprende un percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, caratterizzato dal costante supporto di tutor aziendali.

Candidature

Per candidarsi all’offerta di impiego è necessario compilare il form online e allegare il diploma conseguito. Maggiori informazioni sul portale ufficiale Enel.