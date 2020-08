Invalsi: lavoro per tecnici e amministrativi

L’AgID seleziona esperti da inserire in alcuni dei progetti legati alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e alla crescita digitale.

Volotea apre un’altra base in Italia e crea 48 nuovi posti di lavoro a Napoli assumendo assistenti di volo, piloti e personale di terra.

Ripartono le procedure concorsuali volte ad assumere profili professionali nei centri per l’impiego del Lazio.

BEST: formazione e lavoro nella Silicon Valley

Opportunità di formazione e tirocinio in una startup della Silicon Valley per i giovani talenti dell’innovazione tecnologica Made in Italy.