Bonus Bebè e rinnovo ISEE in scadenza

Bonus Bebè: importi, soglie e regole 2020 sull'obbligo di nuova DSU ai fini del rinnovo ISEE 2021, finalizzata alla fruizione dell'assegno natalità.

In attesa dell’assegno unico per i figli da luglio 2021, per continuare a ricevere l’assegno di natalità (il cosiddetto Bonus Bebè, che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il prossimo anno) riferito ad eventi 2020, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affido preadottivo, è necessario il rinnovo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE 2021.

Rispetto al bonus delle leggi degli anni precedenti, peraltro ancora applicabili per eventi antecedenti, se il beneficio si riferisce a nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nel corso del 2020, la prestazione viene rimodulata con nuove soglie ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche con ISEE superiori a 40mila euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

ISEE non superiore a 7.000 euro annui: l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo).

ISEE superiore a 7.000 euro annui ma non superiore a 40.000 euro: l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo).

ISEE superiore a 40.000 euro: l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il rinnovo ISEE ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno dell’assegno di natalità è un adempimento necessario all’INPS di verificare la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (l’assegno è annuale ma viene corrisposto ogni mese).

Per continuare a fruire del bonus i beneficiari dovevano presentare la nuova DSU entro il 31 gennaio 2021 in sostituzione degli ISEE in scadenza il 31 dicembre 2020. Da quest’anno, infatti, l’ISEE scade sempre il questa data e, anche se è possibile presentare la richiesta ed ottenere la dichiarazione sostitutiva in ogni momento, a gennaio occorrerà sempre aggiornarlo e ripresentarlo all’INPS.

Quindi i percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali di natura economica che si basano sul reddito devono presentare una nuova dichiarazione entro il mese di gennaio, in modo da avere un ISEE valido fino a tutto il mese di dicembre 2021.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine – e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità – causava la perdita delle mensilità di competenza dell’anno passato e la decadenza della domanda di assegno in origine presentata, con impossibilità di recuperare tutte le mensilità arretrate (la domanda di accesso al beneficio invece, a meno di decadenza, si presenta una sola volta).