ISEE studenti 2024/2025: aumento soglie di reddito e borse di studio

Nuovi limiti ISEE e ISPE per le agevolazioni 2024/2025 agli universitari, in aumento le borse di studio per gli studenti di scuola superiore: gli importi.

Il Ministero dell’Università ha aggiornato i limiti ISEE e ISPE per l’accesso alle prestazioni di diritto allo studio per gli studenti universitari. L’adeguamento è stato formalizzato tramite il Decreto MUR n. 318.

Aggiornati anche gli importi minimi delle borse di studio agli studenti, con decreto n. 317, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 11 maggio.

Vediamo tutti i dettagli.

ISEE Universitari: limiti 2024/2025

Detrazioni spese universitarie: gli importi 2024 2 Maggio 2024 Per l’anno accademico 2024/2025, i limiti ISEE e ISPE per accedere alle borse di studio sono stati fissati rispettivamente a 27.726,79 euro e 60.275,66 euro. Gli studenti universitari che soddisfano questi parametri, insieme agli altri requisiti, possono accedere alle borse di studio.

Nello specifico, come riporta il decreto, i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio (determinati dal decreto n. 204/2023), sono aggiornati per l’anno accademico 2024/2025 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (+5,4%)

limite massimo ISEE: euro 27.726,79;

limite massimo ISPE: euro 60.275,66.

Questi nuovi limiti rappresentano un aumento rispetto ai valori dell’anno precedente, allargando così la possibilità di accesso alle prestazioni di diritto allo studio.

Importi minimi delle borse di studio

Oltre ai limiti ISEE e ISPE, il Ministero dell’Università ha anche stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l’accesso all’istruzione superiore. Anche in questo caso so registra un aumento per l’anno 2024 rispetto al 2023, per tenere conto dell’adeguamento all’inflazione (con rivalutazione applicata nella misura del 5,4%).

Gli importi minimi delle borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono stati fissati, rispettivamente, a:

7.015,97 euro per gli studenti fuori sede,

4.100,05 euro per gli studenti pendolari,

2.827,64 euro per gli studenti in sede.