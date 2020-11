Premio alla nascita per adozioni e parti plurimi

I chiarimenti INPS sulle modalità di presentazione della domanda di “premio alla nascita” nei casi di gravidanze, affidamenti o adozioni plurimi.

Family Act: guida alle misure per famiglie 15 Ottobre 2020 Il Premio alla nascita introdotto dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 232/2016 consist in un assegno di 800 euro staccato una tantum dall’INPS, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne.

Ma cosa accade in caso di adozioni e affidamenti plurimi o parti gemellari? Lo ha chiarito l’Istituto con il Messaggio n°4252/2020. Vediamo dunque i chiarimenti INPS relativi alla presentazione della domanda di Premio alla nascita in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.

Premio alla nascita: requisiti

Partiamo con il dire che il Premio alla nascita spetta alle donne in caso di:

compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’ottavo mese), anche nel caso in cui successivamente si verifichi un’interruzione della gravidanza;

(ovvero dall’inizio dell’ottavo mese), anche nel caso in cui successivamente si verifichi un’interruzione della gravidanza; nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza);

(anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza); adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.

Non sono previsti vincoli ISEE. La domanda è unica, ovvero:

se è già stata presentata la domanda in relazione alla gravidanza, non si può presentare un’ulteriore domanda in relazione alla nascita dello stesso figlio;

se viene richiesto il premio per l’affidamento preadottivo non può poi essere richiesto il premio in occasione della successiva adozione dello stesso minorenne.

Premio alla nascita per gravidanze plurime

In caso di gravidanza plurima, per ottenere il Bonus nascita per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda, alternativamente:

al compimento del settimo mese , selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In questo caso, in esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda, per ciascun altro figlio, con le informazioni relative a tutti i gemelli . Inizialmente verrà liquidata una sola quota di 800 euro, le altre verranno erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli ;

, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In questo caso, in esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda, per ciascun altro figlio, con le . Inizialmente verrà liquidata una sola quota di 800 euro, le altre verranno erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli ; a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli.

Premio alla nascita per affidamento o adozione plurimi

In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tanti Bonus da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.

In queste ipotesi è possibile inserire direttamente in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.