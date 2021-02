Simulatore INPS Reddito e Pensione di Cittadinanza

Reddito e Pensione di cittadinanza, servizio di simulazione INPS online: come accedervi e come utilizzarlo.

Sul sito INPS è possibile accedere al simulatore RdC/PdC grazie al quale è possibile verificare se si rientra nei requisiti ISEE e, nel caso, stimare l’importo del sussidio di Reddito o Pensione di cittadinanza spettante, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. La necessità di un simulatore RdC/PdC era stata avanzata dalle strutture territoriali INPS, cittadini, CAF e tutti i soggetti interessati dalla nuova prestazione.

Simulatore RdC/PdC: funzionalità

Per gli utenti esterni all’INPS il simulatore è accessibile collegandosi al portale Internet dell’Istituto, seguendo il percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i Servizi” > “ISEE post-riforma 2015”. L’applicazione consente di valutare:

possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui al comma 1, lett. b) dell’articolo 2 del decreto-legge citato, previsti ai fini dell’accesso al Rdc e alla PdC;

Nel menù è visibile una voce che dà accesso alla funzionalità di simulazione. Il simulatore permette di effettuare due tipi di simulazione:

simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida , disponibile solo se in possesso di PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);

, disponibile solo se in possesso di PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID); simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati, utilizzabile anche senza credenziali di autenticazione.

Le Strutture territoriali il simulatore è stato rilasciato nel portale intranet dell’Istituto al percorso:

“Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “ISEE post-riforma 2015, Intranet per le sedi”

Come per i cittadini, la funzionalità è fruibile tramite apposita voce di menù ed è raggiungibile anche tramite link diretto presente in alcuni box della home page e consente di effettuare le stesse due tipologie di simulazione.

Simulazione RdC tramite DSU

Per effettuare la simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida è necessario indicare solo il codice fiscale del richiedente la prestazione, attraverso il quale il sistema recupererà tutte le informazioni contenute nella dichiarazione attestata, ed alcune informazioni non presenti in ISEE, come trattamenti in godimento, eventuale rata del mutuo e così via, altrettanto necessarie a valutare il possesso dei requisiti per la fruizione del beneficio e per calcolare il suo importo. Nella tabella riepilogativa, il sistema mostrerà anche il protocollo della DSU considerata e il relativo indicatore.

Nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti necessari per fruire del RdC o della PdC, il sistema mostrerà il prospetto dei requisiti con indicati i valori sopra soglia.

Se invece l’esito è positivo, insieme al prospetto riepilogativo verrà mostrato anche l’importo del beneficio e i dettagli relativi al calcolo.

Simulazione RdC tramite ISEE

Se il richiedente non ha una dichiarazione ISEE attestata valida è comunque possibile valutare il possesso dei requisiti economici e di simulare il calcolo del beneficio del Reddito di cittadinanza simulando dapprima gli indicatori ISEE. Prima di tutto bisognerà scegliere quale indicatore considerare, se Ordinario o Minorenne, in base alla formazione del nucleo familiare, quindi andranno inserite le informazioni richieste sia ai fini del calcolo dell’indicatore che per quello del Reddito di cittadinanza.

Il simulatore restituirà quindi gli stessi prospetti sopra descritti, per la simulazione mediante DSU.

Simulatore PdC

Il simulatore della Pensione di cittadinanza funziona in maniera del tutto similare, anche per quanto concerne le tipologie e le credenziali per l’accesso, in aggiunta viene effettuato un controllo anche sui requisiti anagrafici del nucleo, come richiesto dalla normativa vigente.

Il simulatore si raggiunge direttamente da questo link: in alto a destra ci sono i due percorsi differenziati da seguire per simulare RdC o PdC.