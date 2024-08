Fotovoltaico agricolo, la UE autorizza gli incentivi

Via libera all’aumento dei sussidi pubblici a favore del fotovoltaico agricolo in Italia: plafond complessivo di 1,6 miliardi di euro.

Dalla Commissione Europea è arrivato nei giorni scorsi il via libera all’aumento degli incentivi pubblici a favore del fotovoltaico agricolo in Italia, consentendo l’aumento delle risorse pari a 785 milioni inserito nel PNRR.

Bonus Agrivoltaico 2024: domande fino al 2 settembre 18 Giugno 2024 Il sì della Commissione Europea, rappresenta un passo in avanti verso il potenziamento del sostegno agli investimenti in pannelli fotovoltaici in Agricoltura.

Nel dettaglio ad essere stata approvata è la modifica al regime che consente di portare il plafond di aiuti a 1,6 miliardi di euro complessivi.

A motivare la decisione della UE è la constatazione che gli aiuti possono favorire concretamente lo sviluppo di attività economiche che dipendono dall’elettricità, particolarmente esposte alla concorrenza internazionale.

Tale regime durerà fino al 31 dicembre 2026, sostenendo le imprese agricole, agroindustriali e di allevamento, ed incentivando al contempo l’uso di energie rinnovabili.