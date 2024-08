Bonus Agrivoltaico 2024: domande fino al 2 settembre

Fino al 2 settembre resta aperto lo sportello per richiedere il Bonus Agrivoltaico 2024: ecco requisiti, scadenze e procedure per ottenere il contributo.

In via di chiusura lo sportello di accesso al Bonus Agrivoltaico 2024: la data ultima è il 2 settembre 2024.

Il bando con le regole per ottenere le tariffe incentivanti e i contributi PNRR è pubblicto sul sito del GSE e si basa sulle Regole Operative relative al Decreto Agrivoltaico dello scorso febbraio, che ha istituito gli incentivi.

Bonus Agrivoltaico 2024: come funziona

Agrivoltaico: ok a rifacimenti e revamping 20 Maggio 2024 Si tratta di un pacchetto di agevolazioni volte a incentivare l’adozione di impianti fotovoltaici innovativi, da collocare su terreni adibiti ad attività di agricoltura o allevamento consentendone la coesistenza con la produzione di energia rinnovabile, seppur nel rispetto dei nuovi limiti imposti dal recente DL 63/2024, che vieta l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra in area agricola ma con clausole che consentono in realtà rifacimenti e revamping. Salvi anche quelli finanziati dal PNRR e quelli inerenti ai bandi CER.

Beneficiari

Il Bonus Agrivoltaico ha come destinatari gli imprenditori agricoli, le società agricole, i consorzi e le associazioni temporanee di imprese agricole, che possono ottenere un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili, beneficiando anche di una tariffa favorevole sulla quota di energia elettrica immessa in rete.

Requisiti

Gli aiuti sono concessi per i progetti che rispondono a specifici requisiti:

realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di nuova costruzione;

potenza degli impianti superiore a 1KW ;

degli impianti ; altezza minima dei moduli da 1,3 metri a 2,1 metri dal suolo, a seconda dell’attività svolta;

superficie minima destinata all’attività agricola o di allevamento pari ad almeno il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico;

possesso del titolo autorizzativo e abilitativo per la realizzazione dell’impianto.

Domanda

E’ il GSE a valutare la sussistenza dei requisiti, che deve essere mantenuta per l’intera durata del periodo di incentivazione del sistema agrivoltaico.

Per accedere alle risorse è necessario registrarsi come utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti, richiedendo successivamente l’accesso al Portale Agrivoltaico.

Le richieste di partecipazione alla procedura devono infatti essere trasmesse per via telematica e secondo le modalità indicate nelle Regole Operative mediante l’applicazione ufficiale (https://areaclienti.gse.it/), accessibile 24 ore su 24.