PNRR: al via bando MaaS per la mobilità sostenibile

Parte il bando del Mitd per lo sviluppo di servizi Mobility as a Service nel trasporto locale che coinvolge 13 città metropolitane.

Implementare una mobilità sostenibile e smart rientra tra gli obiettivi del PNRR, che promuove lo sviluppo di servizi MaaS (Mobility as a Service) nel trasporto locale attraverso il finanziamento di progetti pilota da realizzare in alcune città metropolitane tecnologicamente avanzate, di cui una situata al Sud.

Il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (Mitd) ha pubblicato l'avviso pubblico per individuare i tre progetti pilota, aprendo alle candidature da parte delle 13 città metropolitane individuate in seguito alla pubblicazione della manifestazione d'interesse lo scorso ottobre: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia.

Il paradigma MaaS ha come obiettivo quello di integrare più modalità di trasporto (ad esempio e-bike, autobus, car sharing) attraverso piattaforme di intermediazione mirate a fornire agli utenti finali molteplici servizi, che spaziano dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione, fino alla gestione dei pagamenti. Sono servizi digitali chiamati a facilitare l’accesso alle modalità di trasporto anche per le fasce più deboli della popolazione.

Le candidature possono essere presentate fino al 10 gennaio 2022, presentando le proposte progettuali utilizzando il modello di domanda disponibile sul portale del Mitd.