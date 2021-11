Imprese, PNRR e 4.0: al via il roadshow nazionale

Roadshow Unioncamere e MiSE sulle misure del PNRR e di Industria 4.0 per affrontare la sfida della digitalizzazione delle imprese: calendario e tappe.

Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico promuovono un roadshow in tutta Italia per far crescere la digitalizzazione delle PMI attive sul territorio, iniziativa mirata a informare sulle opportunità offerte dal Piano Transizione 4.0 e dal PNRR. Attraverso la rete dei Punti impresa digitale (PID) delle Camere di Commercio, infatti, sono in programma eventi formativi dedicati soprattutto alle imprese di piccole dimensioni e alle le cooperative, che finora non sono riuscite a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 4.0.

PNRR e Transizione 4.0

Alla luce dei dati più attuali, che vedono solo il 13% delle imprese in possesso di competenze avanzate nell’applicazione delle nuove tecnologie, il roadshow si basa su supporti informativi predisposti ad hoc sulle singole misure del nuovo Piano Transizione 4.0.

Verrà dato spazio anche ai quesiti tecnici, legati alle proprie peculiari esigenze, sia durante i webinar che attraverso i PID.

Entro fine anno si terranno numerosi appuntamenti, 25 dei quali già definiti, mentre ulteriori tappe si svolgeranno nei mesi successivi.

Calendario webinar

24 novembre PID Molise: Transizione 4.0;

25 novembre PID Rieti – Viterbo: I crediti d’imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere;

29 novembre PID Parma: I crediti di imposta per chi investe in innovazione;

30 novembre PID Lecce: Digital Transformation: un network a supporto delle PMI;

3 dicembre PID Modena: I crediti d’imposta per chi investe in innovazione – cosa c’è da sapere;

13 dicembre PID Milano – Monza e Brianza – Lodi: I crediti d’imposta per chi investe in innovazione. cosa c’è da sapere.

Il calendario compelto degli eventi, in continuo aggiornamento, è consultabile sul portale Punto Impresa Digitale.