Dall’idea all’impresa green: contest per startup di scritto il

Al via la quarta edizione del contest per startup green: in paio risorse per l’avvio di un percorso di pre-accelerazione con SeedUp.

Prende il via la quarta edizione del contest per startup green promosso da SeedUp, che con l'iniziativa "Dall'idea all'impresa green" si propone di premiare la sostenibilità promuovendo lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi nel settore della green/circular economy. SeedUp è un "acceleratore di idee" fondato nel 2015 da giovani imprenditori, manager di aziende corporate, professionisti, docenti universitari e società attive nel settore della "green economy", con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di startup/progetti imprenditoriali. Il contest mette in palio un premio del valore di 10mila euro sotto forma di "micro-seed", per avviare il percorso di pre-accelerazione con SeedUp. La giuria selezionerà cinque startup finaliste che si scontreranno in una elevator pitch competition prevista nella seconda decade del mese di giugno 2021. Possono concorrere le startup con progetti imprenditoriali (non ancora costituiti in forma d'impresa) caratterizzati da un focus di business sulla green/circular economy. Le candidature possono essere presentate entro il 15 maggio 2021 attraverso la form online predisposta sul sito ufficale di Seedup.