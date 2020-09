Call Agrofood per idee d’impresa innovative

Call per startup e spinoff con focus sulle idee innovative in tema nutrizione, salute e smart packaging.

Agrofood BIC, il nuovo acceleratore promosso da Granarolo, Conserve Italia, Camst, Eurovo, Ima e Gellify, lancia il bando internazionale Agrofood BIC Call 2020 per supportare idee imprenditoriali innovative e ad alto potenziale, promosse e avviate da studenti e giovani ricercatori.

La call, del valore di 500mila euro, è volta a supportare finanziariamente cinque team, spinoff e startup, nei settori della nutrizione, salute e nuovi imballaggi sostenibili che offrano un contributo per attuale quanto previsto dal Green Deal europeo. L’obiettivo del progetto è quello di trasformare l’alto potenziale di innovazione di giovani, ricercatori e startup in possesso di un’idea vincente in nuove realtà imprenditoriali.

Le idee da finanziare dovranno essere inerenti a due aree specifiche:

Nutrizione e salute;

Soluzioni di packaging innovative.

Per in vincitori della call sono previsti impianti pilota, assistenza nella ricerca e sviluppo, sostegno per lo sviluppo del business ma anche per il marketing e la contabilità, oltre all’affiancamento di professionisti e consulenti.

Le candidature possono essere inviate entro il 27 settembre 2020 in modalità online, mentre la lista dei progetti selezionati sarà resa pubblica a dicembre. La candidatura deve avvenire online e la scadenza è fissata al 27 settembre 2020.