Ecoincentivi: sconto sul bollo auto in Lazio

Nel Lazio non ci sono eco-incentivi che si sommano a quelli statali ma esenzioni e sconti su tasse e bollo auto per le elettriche o a basse emissioni.

Diversamente dalla Lombardia, nella Regione Lazio non c’è un piano di sconti regionali per l’acquisto di auto elettriche e ibride che si aggiunge agli Ecoincentivi previsti a livello nazionale. Ci sono però specifiche agevolazioni sulle imposte dovute dai residenti nel Lazio che scelgono di circolare con auto a basse, o nulle, emissioni di CO2.

Lazio: agevolazioni auto ecologiche

Dal 2014 ci sono agevolazioni nella Regione Lazio dedicate a chi acquista un’auto elettrica, che si concretizzano nella completa esenzione dal pagamento del bollo auto per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Alla fine di questo periodo si può comunque contare su uno sconto importante per la tassa legata al possesso dell’auto che diventa pari ad 1/4 dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Anche per le auto GPL o gas metano ci sono delle agevolazioni in questo senso: il bollo da pagare è pari ad 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Per le auto ibride (benzina/elettrica) o con alimentazione doppia (benzina/idrogeno) l’esenzione temporanea dal versamento del bollo auto dura tre anni (36 mesi solari) a partire dalla data di immatricolazione.

Roma per la mobilità elettrica

Nella Regione, il Comune di Roma ha però dato vita al Piano Capitolino Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica per incentivare la mobilità elettrica nella Capitale.

Il Piano, redatto in coerenza con il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, disciplina il settore della mobilità elettrica e contiene il Regolamento per l’installazione e la gestione degli impianti adibiti alla ricarica di veicoli elettrici negli spazi di pubblico accesso nel territorio di Roma Capitale.

In vigore fino al 31 dicembre 2020 il Piano non prevede un limite alle richieste complessive di installazioni.