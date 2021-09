Bollo auto per automezzi e veicoli commerciali per uso privato e promiscuo: guida alle regole e agevolazioni in vigore nel 2021.

Il calcolo del bollo auto 2021 per le flotte aziendali, o meglio per i veicoli commerciali e gli automezzi, segue regole differenti rispetto a quelle previste per il bollo auto tradizionalmente pagato dai contribuenti privati. E allo stesso modo anche le detrazioni e le agevolazioni fiscali attualmente previste si applicano e si calcolano diversamente.

In particolare, gli importi del bollo auto 2021 per i veicoli commerciali e gli automezzi sono riportati in una tabella elaborata dall’ACI tenendo conto degli automezzi di nuova immatricolazione, del rinnovo dei pagamenti, delle esenzioni e delle riduzioni tariffarie. Bisogna però distinguere tra veicoli commerciali utilizzati o meno in modo promiscuo. L’uso promiscuo può infatti causare la perdita di molte facilitazioni riservate ai vicoli utilizzati per la sola attività commerciale. Vediamo tutto in dettaglio.

Bollo auto 2021 per veicoli commerciali e automezzi

Come è facile intuire, nella definizione di veicolo commerciale, che indica la categoria di mezzi utilizzati per il trasporto di merci o passeggeri, rientrano numerose tipologie di veicoli: furgoni, pullman, taxi, autobus di linea e autocarri e tutti i veicoli che vengono utilizzati per questa funzione.

Le agevolazioni per questi veicoli, in termini di sconto sul bollo auto 2021, ovvero la classica tassa che viene riscossa a livello regionale e si paga per il possesso di un mezzo, dipende dalla capacità di carico (portata) del veicolo. E qui notiamo la prima differenza con il calcolo del bollo auto applicabile ai mezzi ad uso privato, che dipende dalla potenza del mezzo, ovvero la cilindrata e la classe ambientale di appartenenza.

Ai veicoli commerciali e agli autocarri non si applica inoltre il superbollo, che normalmente viene invece riscosso a livello nazionale come addizionale all’imposta di base per i veicoli superiori a 250 CV di potenza, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza aggiuntiva.

Flotte aziendali: le agevolazioni 2021

Oltre all’importo ridotto del bollo auto per veicoli commerciali e automezzi, le flotte aziendali possono contare anche nel 2021 su diverse agevolazione fiscali, come le deduzioni dei costi IRES e dell’IVA, o gli importi dell’assicurazione RCA più bassi in caso di veicoli immatricolati come autocarro. Anche l’importo dell’assicurazione, infatti, come quello del bollo auto, per i veicoli commerciali immatricolati come autocarro, si calcola tenendo conto della loro portata.

Uso promiscuo veicoli commerciali e sanzioni

Ma questo solo in caso di utilizzo esclusivo del mezzo per l’attività commerciale, in caso di uso promiscuo si perde il diritto a molte agevolazioni e addirittura, si rischiano sanzioni fino a 1.500 euro, la sospensione della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa in caso di incidenti.