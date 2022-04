Al via i nuovi eco-incentivi auto, moto e veicoli commerciali

Nuovi eco-incentivi statali per auto e moto green e veicoli commerciali delle PMI del car sharing: 650 milioni l'anno per triennio 2022-2023-2024.

Pronti i nuovi contributi statali per acquisto di auto e moto elettrici, ibridi , plug-in ed endotermiche a basse emissioni: è stato firmato, ed entra subito in vigore, il nuovo DPCM che destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che attingono al Fondo Automotive da 8,7 miliardi di euro fino al 2030. Gli incentivi sono concessi alle persone fisiche. Una percentuale è riservata alle società di car sharing.

I nuovi eco-incentivi auto green Nuovi veicoli di categoria M1 in fascia di emissioni 0-20 g/km ( elettriche ), con prezzo fino a 35mila euro + IVA: contributo di 3mila euro , a cui potranno aggiungersi 2mila euro con rottamazione auto fino a Euro 5.

), con prezzo fino a 35mila euro + IVA: contributo di , a cui potranno aggiungersi 2mila euro con rottamazione auto fino a Euro 5. Nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g/km ( ibride plugin ) con prezzo fino a 45 mila euro + IVA: contributo di 2mila euro più 2mila euro in caso di rottamazione auto fino a Euro 5.

) con prezzo fino a 45 mila euro + IVA: contributo di euro più 2mila euro in caso di rottamazione auto fino a Euro 5. Nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 61-135 g/km (endotermiche a basse emissioni), con prezzo fino a 35mila euro + IVA: contributo di 2mila euro con rottamazione auto fino a Euro 5. Contributi veicoli commerciali Alle piccole e medie imprese (comprese le persone giuridiche), esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi sono riservati contributi per l’acquisto di nuovi veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazione elettrica a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 4. Importo incentivi 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate,

6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate,

12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate,

14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. Incentivi moto Ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7): contributo del 30% per acquisto fino a 3mila euro; del 40% fino a 4000mila euro con rottamazione di moto da Euro 0 a 3.

(categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7): contributo del 30% per acquisto fino a 3mila euro; del 40% fino a 4000mila euro con rottamazione di moto da Euro 0 a 3. Ciclomotori e motocicli termici nuovi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7): sconto del venditore del 5%, contributo del 40% del prezzo d’acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione.