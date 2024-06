Ecobonus Taxi e NCC: prenotazioni dal 17 giugno

Parte alle 10 del 17 giugno la prenotazione dell'Ecobonus Taxi e NCC, raddoppiato per chi cambia veicolo e per nuove licenze: come funziona.

Da lunedì 17 giugno si aprono le prenotazioni per il cosiddetto Ecobonus Taxi e NCC, destinato all’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o al noleggio con conducente.

Vedremo se sarà un click day come avvenuto per gli eco-incentivi auto.

Ecobonus Taxi e NCC per chi sostituisce l’auto

Guida Ecobonus Auto 2024 30 Maggio 2024 Si tratta dell’agevolazione prevista dall‘articolo 4 del DPCM 20 maggio 2024, che raddoppia il contributo spettante nel caso in cui l’auto sia destinata al trasporto pubblico (taxi o NCC).

Gli incentivi riguardano le auto con emissioni fino a 135 grammi di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzi massimi di 35mila euro per la fascia da 0-20 a 61-135 g/km di CO2, e 45mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO2.

Il contributo statale varia a seconda che sia o meno prevista rottamazione, raddoppiato rispetto a quello ordinario, quindi può arrivare a 12mila euro per l’acquisto di una vettura elettrica senza rottamare un vecchio veicoli e a 27.500mila euro per una ibrida (emissioni fra 21 e 60 g/Co2) con rottamazione di una vecchia auto fino a Euro 2.

L’agevolazione riguarda i titolari di licenza taxi e i soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, in entrambi i casi se sostituiscono l‘autoveicolo adibito al servizio.

Ecco una sintesi del contributo spettante:

auto elettriche da o a 20 g/km di Co2 : 12mila euro senza rottamazione, 20mila euro con rottamazione fino a Euro 3, 18mila euro con rottamazione fino a Euro 4;

: auto con emissioni da 21 e 60 g/km : 15mila euro senza rottamazione, 27mila euro con rottamazione fino a Euro 2, 25mila euro con rottamazione fino a Euro 3, e 22.500 per Euro 4.

: auto con emissioni da 61 e 135 g/km : 8mila euro senza rottamazione, 16mila euro con rottamazione fino a Euro 2, 12mila euro con rottamazione fino a Euro 3, 11mila euro con rottamazione fino a Euro 4.

L’incentivo per le nuove licenze

Ecobononus auto vale anche per i titolari di una nuova licenza, ma in questo caso si raddoppiano i contributi che erano previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a, b, c, del DPCM 6 aprile 2022: sconto di 6mila euro per un’auto elettrica senza rottamazione (il contributo originario è di 3mila euro) e di 10mila euro con rottamazione.

Ecco le cifre precise:

auto elettriche da o a 20 g/km di Co2: 6mila euro senza rottamazione, 10mila con rottamazione di veicolo fino a Euro 5;

da o a 20 g/km di Co2: auto con emissioni da 21 e 60 g/km : 4mila euro, che salgono a 8mila con rottamazione fino a Euro 5;

: 4mila euro, che salgono a 8mila con rottamazione fino a Euro 5; auto con emissioni da 61 e 135 g/km: 4mila euro con rottamazione fino a Euro 5.

Come si prenota l’Ecobonus Taxi

Sono i concessionari a prenotare il bonus sul portale del Mistero, a partire dalle 10:00 di lunedì 17 giugno.

Dovranno inserire come dati del veicolo le informazioni sull’acquirente, differenziando fra vincitori di concorso per nuova licenza o titolari di licenza taxi o conducente autorizzato di NCC, noleggio con conducente.