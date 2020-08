Ecoincentivi: quali auto è possibile acquistare

Eco-incentivi 2020: guida ai modelli di auto a basso impatto ambientale che consentono di ottenere il contributo con e senza rottamazione.

Eco-incentivi auto: nuove regole con il Decreto Agosto 17 Agosto 2020 Tra le misure contenute destinate a sostenere la ripresa del Paese dopo il lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus, ci sono anche le novità in tema di Eco-incentivi auto e moto.

I nuovi contributi statali per l’acquisto di veicoli nuovi, anche in locazione finanziaria, a basso impatto ambientale sono partiti lo scorso primo agosto e dureranno fino al 31 dicembre. Vediamo dunque quali sono le vetture che è possibile acquistare accedendo ai nuovi eco-incentivi auto.

Eco-incentivi: quali auto Euro 6 acquistare

Rispetto agli Eco-incentivi già previsti dall’articolo 1, comma 1031, della legge 145/2018, i nuovi contributi introdotti dal DL Rilancio (Dl 34/2020, articoli 44 e 44 bis) e modificati dal Dl Agosto (DL 104/2020, articolo 74) sono accessibili, con e senza rottamazione, anche in caso di acquisto di auto diesel e benzina Euro 6.

L’incentivo però è minore: mentre per le vetture ibride ed elettriche si arriva a 10mila euro con rottamazione di un veicolo vecchio di almeno 10 anni, mentre per i veicoli Euro 6 (emissioni di CO2 fino a 110 g/km, divisi in due fasce) il massimo contributo ottenibile ammonta a 3.750 euro (fascia emissioni: da 60 a 91 g/km). Per le Euro 6 viene inoltre stabilito un limite al valore di listino del veicolo pari a 48.800 euro IVA inclusa.

Acquisto auto agevolato

Il mercato oggi offre davvero innumerevoli auto a combustione Euro 6 che consentono di accedere ai nuovi Eco-incentivi. La scelta è dunque piuttosto ampia ed è possibile spaziare praticamente tra ogni marca. A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo il seguente elenco di auto che rientrano nella fascia da 61 a 110 g/km di emissioni (motorizzazioni: benzina, Diesel, GPL e metano, ibride e mild-hybrid).

Audi A1 Sportback, A3 Sportback, A3 Sedan, A4 berlina, A4 Avant

A1 Sportback, A3 Sportback, A3 Sedan, A4 berlina, A4 Avant BMW Serie 1, Serie 2 Gran Coupé, Serie 2 Active Tourer, Serie 3 berlina, Serie 3 Touring, X1, X2

Serie 1, Serie 2 Gran Coupé, Serie 2 Active Tourer, Serie 3 berlina, Serie 3 Touring, X1, X2 Citroen C1 1.0 VTi, C3, C3 AirCross, C4 Cactus 1.5 BlueHDi, C4 Spacetourer, Grand C4 Spacetourer, C5 Aircross, Berlingo

C1 1.0 VTi, C3, C3 AirCross, C4 Cactus 1.5 BlueHDi, C4 Spacetourer, Grand C4 Spacetourer, C5 Aircross, Berlingo Dacia : Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Duster, Lodgy

: Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Duster, Lodgy DS DS3 Crossback, DS7 Crossback

DS3 Crossback, DS7 Crossback Fiat Panda 1.0 Hybrid, 500 1.0 Hybrid, 500C 1.0 Hybrid, 500L, 500X, Tipo 4p, Tipo 5p, Tipo SW

Panda 1.0 Hybrid, 500 1.0 Hybrid, 500C 1.0 Hybrid, 500L, 500X, Tipo 4p, Tipo 5p, Tipo SW Ford Fiesta Active, Ka+, Focus, Focus Active, Focus Wagon, Mondeo, Mondeo Wagon, Ecosport, Puma, Kuga

Fiesta Active, Ka+, Focus, Focus Active, Focus Wagon, Mondeo, Mondeo Wagon, Ecosport, Puma, Kuga Hyundai Kona Hybrid, Ioniq Hybrid, Jazz Hybrid, Jazz Hybrid Crosstar, Civic 1.6 i-DTEC, i10, i20, i30, i30 Fastback, Kona, Tucson

Kona Hybrid, Ioniq Hybrid, Jazz Hybrid, Jazz Hybrid Crosstar, Civic 1.6 i-DTEC, i10, i20, i30, i30 Fastback, Kona, Tucson Honda Civic, R-V

Civic, R-V Kia Niro 1.6 HEV, Picanto, Rio, Ceed, Proceed, XCeed, Stoni, Sportage

Niro 1.6 HEV, Picanto, Rio, Ceed, Proceed, XCeed, Stoni, Sportage Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic

Ypsilon Hybrid Ecochic Lexus : CT HybridIS, Hybrid, UX Hybrid

: CT HybridIS, Hybrid, UX Hybrid Mazda 2, 3, CX-30

2, 3, CX-30 Mercedes Classe A Classe A Sedan, Classe B, CLA Coupé, CLA Shooting Brake, Classe C berlina

Classe A Classe A Sedan, Classe B, CLA Coupé, CLA Shooting Brake, Classe C berlina Mini Clubman, Countryman

Clubman, Countryman Mitsubishi Space Star

Space Star Nissan Micra, Juke, Qashqai

Micra, Juke, Qashqai Opel Corsa, Astra, Astra Sports Tourer, Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer, Crossland X, Grandland X, Combo Life

Corsa, Astra, Astra Sports Tourer, Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer, Crossland X, Grandland X, Combo Life Peugeot 108, 208, 308, 308 SW, 508, 508 SW, 2008, 3008, 5008, Rifter

108, 208, 308, 308 SW, 508, 508 SW, 2008, 3008, 5008, Rifter Renault Clio, Twingo, Megane, Megane Sporter, Captur

Clio, Twingo, Megane, Megane Sporter, Captur Seat Ibiza, Leon, Leon Sportstourer, Arona

Ibiza, Leon, Leon Sportstourer, Arona Skoda Fabia, Fabia Wagon, Scala, Octavia, Octavia Wagon, Superb, Superb Wagon, Kamiq

Fabia, Fabia Wagon, Scala, Octavia, Octavia Wagon, Superb, Superb Wagon, Kamiq Suzuki Celerio 1.0 Dualjet, Ignis Hybrid, Swift 1.2 Dualjet, Ignis, Baleno, Swift, Swift Sport, S-Cross, Vitara

Celerio 1.0 Dualjet, Ignis Hybrid, Swift 1.2 Dualjet, Ignis, Baleno, Swift, Swift Sport, S-Cross, Vitara Toyota Aygo 1.0 VVT-1 5p, Yaris Hybrid, Aygo, Yaris, Prius, Prius+, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, C-HR 1.8 Hybrid, C-HR, RAV4,. Proace

Aygo 1.0 VVT-1 5p, Yaris Hybrid, Aygo, Yaris, Prius, Prius+, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, C-HR 1.8 Hybrid, C-HR, RAV4,. Proace Volkswagen up! 1.0 TGI, Polo 1.0 TGI, Golf 2.0 TDI

Eco-incentivi: quali auto elettriche acquistare

Un po’ meno ampia la scelta di auto elettriche. Tra le novità del momento in tema di auto elettriche (emissioni da 0 a 20 g/km), che danno diritto all’Eco-incentivo più alto (10mila euro con rottamazione e 6mila senza per auto con prezzo di listino fino a 61.000 € IVA inclusa ) citiamo:

Bmw i3

DR Evo Electric

Fiat 500 elettrica

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Kona Electric

Hyundai Ioniq Electric

Honda e

Kia e-Niro

Kia e-Soul

Mazda MX-30

Mini Cooper SE

Nissan Leaf

Opel Corsa-e

Peugeot e-208

Peugeot e-2008

Renault Zoe

Seat Mii Electric

Skoda Citigo e iV

Smart EQ fortwo Coupé e Cabrio

Smart EQ forfour

Tesla Model 3

Volvo XC40 Recharge

Volkswagen e-Up!

Volkswagen ID.3

Eco-incentivi: quali auto ibride acquistare

Per l’acquisto di auto ibride e ibride plug-in (emissioni da 21 a 60 g/km) il contributo va dai 6.500 ai 3.500 rispettivamente in caso di rottamazione e senza, sempre per auto con prezzo di listino fino a 61.000 € IVA inclusa (50.000 IVA esclusa). Rientrano in questa categoria:

Audi Q550 TFSIe quattro

Bmw 225xe Active Tourer

Bmw 330e

Bmw 530e

Bmw X1 Plug-in

Bmw X2 xDrive 25e

Bmw X3 xDrive 30e

Citroen C5 Aircross Hybrid

DS7 Crossback E-Tense

Fiat Panda Hybrid

Ford Kuga 2.5 Hybrid Plug-in

Hyundai Ioniq

Jeep Renegade 4xe

Jeep Compass 4xe

Kia Niro PHEV

Kia XCeed PHEV

Mercedes A250e

Mercedes B250e

Mini Countryman Cooper SE

Mitsubishi Outlander PHEV

Opel Grandland X Hybrid4

Peugeot 3008 Hybrid4

Peugeot 508 Hybrid

Renault Captur E-Tech

Honda CR-V Hybrid

Seat Tarraco PHEV

Skoda Superb iV

Toyota Yaris

Toyota Prius Hybrid Plug-in

Volkswagen Golf GTE

Volvo XC40 Recharge