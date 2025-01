Assegno unico di gennaio 2025: accredito senza aumenti

Assegno Unico di gennaio 2025: pagamenti dal 20 gennaio senza rivalutazione all’inflazione, tutte le date, gli importi e le novità per le famiglie.

Dal 20 gennaio, i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale INPS per i figli a carico iniziano a ricevere i primi accrediti del nuovo anno, ma con importi ancora non rivalutati rispetto all’inflazione. L’adeguamento annuale, previsto in base all’indice dei prezzi al consumo, non è stato infatti applicato per questa mensilità, che quindi risulta senza aumenti 2025.

CALCOLO ASSEGNO UNICO

La rivalutazione scatterà con i pagamenti successivi, allineandosi alla normativa che stabilisce l’adeguamento automatico per contrastare l’erosione del potere d’acquisto.

Pagamenti Assegno Unico di gennaio 2025

Assegno Unico di gennaio 2025: novità sui pagamenti 14 Gennaio 2025 Gli accrediti per il mese di gennaio 2025 seguono un calendario scaglionato, con l’INPS che ha già comunicato le date indicative per le erogazioni. I nuclei familiari con Assegno Unico in corso di erogazione, e senza variazioni rispetto al 2024, ricevono i pagamenti a partire dal 20 gennaio. Per chi ha presentato aggiornamenti o nuove richieste, la liquidazione potrebbe arrivare entro fine mese, tenendo conto delle necessarie verifiche sulle dichiarazioni ISEE.

NB: eventuali conguagli saranno erogati entro la fine del mese. Questa tempistica è legata all’introduzione del nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria), operativo dal 1° gennaio 2025, che mira a semplificare e modernizzare le procedure di pagamento.

Rivalutazione e importi Assegno Unico 2025

Assegno Unico 2025: nuovi importi e domanda 3 Gennaio 2025 La legge di Bilancio 2025 non ha introdotto modifiche alla struttura dell’Assegno Unico, ma ha confermato l’adeguamento agli indicatori ISTAT per l’inflazione, secondo l’indice dello 0,8%. Tuttavia, il primo mese del nuovo anno non beneficia ancora di questa rivalutazione.

Per le famiglie, questo significa ricevere a gennaio importi basati sui parametri del 2024, mentre gli importi aggiornati inizieranno ad essere erogati da febbraio. Ecco una panoramica degli importi mensili attesi (arrotondati):

Assegno Unico per figlio minorenne da 57 a 201 euro, in base al valore dell’ISEE;

da 57 a 201 euro, in base al valore dell’ISEE; Assegno Unico per figlio maggiorenne (fino ai 21 anni) da 29 a 98 euro;

(fino ai 21 anni) da 29 a 98 euro; maggiorazioni AUU per nuclei numerosi, figli con disabilità e per madri sotto i 21 anni, da 92 a 150 euro.

Gli importi aggiornati, comprensivi di rivalutazione, saranno pubblicati dall’INPS nelle prossime settimane.

Novità 2025 e semplificazioni

Con la Manovra 2025, sono state introdotte alcune misure migliorative per rendere più accessibile e inclusivo l’Assegno Unico, tra cui l’esclusione dei trattamenti assistenziali dal reddito calcolato: per i nuclei con persone disabili, indennità e trattamenti non saranno considerati nel calcolo. Previsto anche uno snellimento delle procedure di domanda per alcune categorie di beneficiari (a partire dai nuclei vedovili) e per la comunicazione dell’IBAN.

Le famiglie devono presentare l’ISEE 2025 per ricevere gli importi aggiornati da marzo 2025 in base alle nuove regole della Manovra, senza interruzioni nei pagamenti.