Finanziamenti a fondo perduto: i bandi aperti per PMI e Partite IVA

I bandi delle Regioni per PMI, Startup e Partite IVA: finanziamenti e contributi a fondo perduto per innovazione, transizione verde, export, turismo.

Sostenere le Startup, le PMI e le Partite IVA rappresenta un obiettivo condiviso a livello nazionale e non mancano i finanziamenti a fondo perduto, attivati da numerose Regioni al fine di stimolare l’innovazione, gli investimenti, la transizione verde, l’export e il settore del turismo.

Partendo dalle Regioni del Nord Italia, a varare programmi specifici rivolti alle imprese sono Lombardia e Veneto. Seguono anche Lazio e Umbria al Centro e la Calabria al Sud.

Bando Nuova Impresa 2025 in Lombardia

La Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere, ha varato il bando Nuova Impresa 2025 per sostenere l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con Partita IVA individuale. È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per coprire i costi connessi alla creazione delle nuove imprese, concessi alle MPMI avviate dal 1° giugno 2024 ma anche alle Partite IVA (professionisti ordinistici e autonomi).

Bando Start-up 2025 in Veneto

In Veneto ci sono diverse opportunità. Ad esempio il nuovo bando regionale per la partecipazione a fiere internazionali per la promozione dell’offerta turistica e culturale regionale finanzia le imprese locali con un Avviso in scadenza il 4 febbraio 2025.

C’è poi il Fondo Veneto Competitività – Sezione Start up (PR Veneto FESR 2021-2027) che prevede incentivi destinati alle PMI e ai lavoratori autonomi attivi da non oltre tre anni, ma anche alle PMI selezionate da soggetti qualificati a seguito di un percorso di formazione e accompagnamento. Sono previsti un finanziamento a tasso zero senza alcuna garanzia fino alla concorrenza del 100% dell’investimento ammissibile, oltre a un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese. I programmi di investimento devono avere come obiettivi l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione verde e l’avvio di modelli di sviluppo sostenibile coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Sostegno alle imprese in Lazio

La Regione Lazio ha approvato una nuova misura che incentiva l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle cooperative, supportandone la sostenibilità ambientale e l’economia circolare anche attraverso la formazione e la specializzazione del personale. Le imprese beneficiarie possono contare su un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 20mila euro per ciascun progetto.

In arrivo c’è anche il nuovo bando “Valore Artigiano”, che concede 6 milioni di euro alle imprese locali tramite contributi a fondo perduto. Sono ammessi progetti per lo sviluppo d’impresa (ammodernamento e transizione tecnologica) e investimenti in macchinari, attrezzature, tecnologie digitali, impianti fotovoltaici, opere murarie e impiantistica civile. Le domande possono essere presentate su Lazio Innova dal 20 febbraio al 15 aprile 2025.

Incentivi Smartup 2025 in Umbria

Con il Bando Smartup 2025, invece, la Regione Umbria concede contributi a fondo perduto fino al 50% alle startup innovative, per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle nuove imprese innovative costituite da meno di 48 mesi. Possono accedere al bando anche i team di progetti innovativi con l’obbligo di costituirsi in MPI entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda. Il bando scade il 18 febbraio 2025.

Bandi per strutture ricettive in Calabria e Sicilia

Aprirà infine il 3 febbraio 2025 la piattaforma informatica destinata alle MPMI che richiedono contributi per il sostegno all’accoglienza turistica di qualità, ottenendo le agevolazioni in conto capitale concesse dalla Regione Calabria (a questo link l’avviso pubblico con tutti i dettagli del bando).

Anche la Regione Sicilia incentiva il settore turistico con un bando (Aiuti alle imprese turistiche) che finanzia all’80% le spese di ristrutturazione e la digitalizzazione delle strutture ricettive. Sono previsti contributi per tutte le tipologie di aziende (MPMI e grandi imprese), erogando da 50mila euro fino a 3,5 milioni. Le aziende possono beneficiare dei contributi facendo domanda entro giugno 2025.