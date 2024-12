Tratto dallo speciale: Bonus

ISEE

Manovra

Nuovo Bonus Sport in Manovra 2025 di 18 Dicembre 2024

Verso un nuovo Bonus Sport in Manovra 2025 per nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro per le attività extra-scolastiche di figli a carico tra 6 e 14 anni.