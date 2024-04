Bonus Transizione 4.0: sbloccati i crediti, comunicazione dal 29 aprile

Al via gli incentivi da 10mila euro per l’assunzione di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato, 14mila euro per la stabilizzazione dei precari.

impianti produttivi Nuova Sabatini Green: in esaurimento i fondi 2024 Nuova Sabatini Green per investimenti PMI in beni strumentali: incentivi ancora disponibili e regole di domanda prima della staffetta con Transizione 5.0.

Incentivi imprese Bonus Sud: crediti ZES e Mezzogiorno non cumulabili I crediti d’imposta ZES e Mezzogiorno si riferiscono alla stessa agevolazione, seppur diversamente modulata, quindi non si possono cumulare: l’interpello.

Incentivi imprese Investimenti Transizione 4.0 fuori dal blocco dei bonus Bonus Transizione 4.0: la sospensione dei crediti d’imposta per investimenti 2023 e 2024 non riguarda quelli precedenti: le istruzioni per l’F24.

Incentivi imprese Bonus contro la plastica monouso: regole per il tax credit Conto alla rovescia per il bonus alle imprese che utilizzano per materiali e prodotti per alimenti alternativi a quelli in plastica monouso: regole in GU.