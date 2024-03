Garanzia SACE Archimede sugli investimenti d’impresa

Attiva la nuova garanzia Archimede di SACE per i finanziamenti produttivi e infrastrutturali delle grandi imprese: come funziona e richiederla.

Operativa la nuova garanzia SACE sui prestiti alle imprese per investimenti produttivi. Si chiama Archimede, copre fino al 70% delle spese per un periodo massimo di 25 anni ma è destinata esclusivamente alle grandi aziende.

Può infatti riguardare finanziamenti sotto qualsiasi forma, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi a imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, con esclusione delle PMI.

Garanzie SACE sui prestiti alle imprese: le novità 2024 10 Gennaio 2024 E’ uno strumento previsto dalla Legge di Bilancio, che con i commi da 259 a 271 abilita SACE a rilasciare fino al 2029 garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria, ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, per la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

La copertura massima è pari al 70%, ridotta al 60% in relazione a fideiussioni e altri impegni di firma, o al 50% nel caso di esposizioni di rango subordinato.

Sui portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche è al 50%, raddoppiata al 100% se nella tranche è incluso non oltre il 50% di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche «junior» o «mezzanine» il relativo spessore non può superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50%.

Per investimenti di importo superiore a determinate cifre (600 milioni di euro e più 25% del fatturato, oppure 1 miliardo di euro) è necessario il nulla osta del ministero dell’Economia.

Sul portale SACE sono disponibili informazioni dettagliate sullo strumento e i moduli per le banche che erogano il prestito su cui si chiede la garanzia.