Prosegue l'attività del Gruppo Mediocredito Centrale, uno spazio innovativo nel panorama finanziario italiano, grazie ai suoi tre Istituti che si muovono in armonia su territori diversi. Mediocredito Centrale sostiene le aziende con finanziamenti e gestisce agevolazioni, BdM Banca è vicina alle persone e alle imprese del Sud, Cassa di Risparmio di Orvieto è da sempre una solida realtà al servizio del suo territorio.

Sostenere le famiglie e il tessuto economico imprenditoriale del Paese attraverso soluzioni di credito, garanzia e finanza, dando impulso alla crescita delle PMI e del Mezzogiorno: questo è l’obiettivo primario del Gruppo Mediocredito Centrale, che si propone di realizzare un vero e proprio distretto finanziario del Sud, orientato allo sviluppo delle economie territoriali.

Il Gruppo Mediocredito Centrale riunisce tre istituti che operano in armonia su territori diversi: la capogruppo Mediocredito Centrale specializzata nei finanziamenti e nelle agevolazione a favore delle imprese, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto, banche retail di riferimento territoriale del Mezzogiorno e del Centro Italia che, grazie alle sinergie con la Capogruppo, possono integrare l’offerta per la clientela retail e corporate con una ampia gamma di prodotti finanziari e creditizi.

La nascita del Gruppo Mediocredito Centrale, inoltre, è stata accompagnata dal restyling del logo delle tre banche del gruppo a dimostrazione del loro legame.

Gruppo MCC: forte aumento degli utili nel primo trimestre 2024

Il primo trimestre del 2024 ha visto un forte aumento a 26,6 milioni dell’utile netto rispetto ai 6,9 milioni dello stesso periodo del 2023.

Un risultato importante che nasce dalla performance positiva di tutte le banche del Gruppo, che hanno visto incrementati in maniera rilevante i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, ed i prestiti alle famiglie.

Programmi di crescita 2024-2027: focus sulle imprese del Sud

Il Piano Industriale 2024-2027 approvato dal CdA del Gruppo conferma la mission a sostegno delle imprese con un focus sulle realtà del Mezzogiorno, il proseguimento del percorso di allineamento agli obiettivi in ambito ESG, puntando sul sostegno agli investimenti per la twin transition e sull’accelerazione del percorso di crescita delle banche commerciali.

Sono 4 i programmi di crescita previsti entro il 2027:

sviluppo del distretto finanziario del Sud;

creazione di fabbriche prodotto puntando su una crescita di MCC Factor (il Factoring di Mediocredito Centrale), sul lancio di una linea di offerta di credito al consumo, sull’evoluzione dell’offerta di finanza strutturata e sul rafforzamento dei servizi specialistici;

(il Factoring di Mediocredito Centrale), sul lancio di una linea di offerta di credito al consumo, sull’evoluzione dell’offerta di finanza strutturata e sul rafforzamento dei servizi specialistici; valorizzazione dei canali di offerta con lo sviluppo della digital division, facendo leva su strumenti come smart lending e raccolta diretta;

crescita del posizionamento nell’ambito dell’agevolato e della finanza pubblica, ampliando le sinergie con la PA e lo sviluppo di soluzioni creditizie complementari alle misure agevolative.

Finanziamenti in ottica digitale e green

In un’ottica di un aumento degli investimenti dedicati all’innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità, che sono oggi una priorità per tutte le imprese, il Gruppo Mediocredito Centrale ha lavorato ad una serie di iniziative volte a offrire linee di credito dedicate a questo tipo di progetti, come Sicurezza per Noi, InvestEU Innovation&Digitalisation e InvestEU Sustainability, Sace Futuro e Sace Green.

Sicurezza per NOI

Sicurezza per NOI è la linea di credito lanciata dal Gruppo per affiancare le imprese nei loro investimenti in ambito sicurezza e salute dei lavoratori. Grazie allo stanziamento di 100 milioni di euro, infatti, il Gruppo promuove la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate da parte di BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto, finalizzati a favorire l’introduzione di strumenti tecnologicamente più avanzati e ad attivare iniziative di formazione specializzata.

Accordo tra Gruppo MCC e FEI

Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) hanno siglato un accordo volto a sostenere le imprese intenzionate a investire in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.

Sono previsti due tipi di finanziamenti, InvestEU Innovation&Digitalisation e InvestEU Sustainability, che contano sulla copertura della garanzia FEI e prevedono importi fino a 2 milioni di euro per progetti della durata compresa tra 2 e 8 anni. Destinatari dei finanziamenti chirografari sono PMI e MidCap.

Convenzione SACE Green e Convenzione SACE Futuro

Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale e SACE, inoltre, hanno siglato la Convenzione Green e la Convenzione Futuro destinate all’ampia platea delle imprese clienti, soprattutto PMI, che possono accedere a finanziamenti a medio-lungo termine mirati ad attivare investimenti di livello strategico e promuovere obiettivi ambientali nell’ambito del “Green New Deal” italiano.

SACE Green, prevede una garanzia dell’80% su finanziamenti di investimenti dedicati all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento mentre SACE Futuro una garanzia del 70% a favore degli investimenti strategici che favoriscano il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, inclusi il sostegno all’Impresa Femminile e alle Aree Economicamente Svantaggiate.

=> Scopri tutte le iniziative del Gruppo Mediocredito Centrale visitando il sito web ufficiale.