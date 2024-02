Stellantis mette a segno utili da record e sdoppia la vecchia Panda FIAT, lanciando la Nuova Panda anche elettrica e la piccola Pandina solo ibrida.

Cavalcando i nuovi trend dell’industria automobilistica italiana, Stellantis – che nel 2023 ha messo a segno 18,6 milairdi di utili – dice addio alla vecchia Panda, simbolo storico del vecchio brand FIAT. O forse è più corretto parlare di sdoppiamento.

Da un lato ci sarà la new entry Nuova Panda (prodotta in Serbia nello stabilimento di Kragujevac) e dall’altro ci sarà la rivisitazione del vecchio modello, ribattezzata Pandina (che sarà invece realizzata a Pomigliano d’Arco).

Nuova Panda e Pandina: le novità in arrivo

Incentivi auto 2024: guida ai nuovi contributi statali 12 Febbraio 2024 Per “conoscere” la Nuova Panda, che sarà disponibile anche 100% elettrica, bisognerà attendere fino all’11 luglio 2024: sarà presentata in occasione del 125° anniversario della casa automobilistica.

Ad affiancarla ci sarà la “piccola” Pandina (3,6 metri contro i 4 metri della Nuova Panda), a sei marce ed in versione solo ibrida (1.0 Hybrid da 70 cavalli), in produzione per almeno un biennio.

Stellantis: record di utili e modelli elettrici

Il gruppo Stellantis, di fatto, è sempre più orientato alla produzione di veicoli elettrici, anche commerciali. A fine 2024 saranno 48 i modelli Bev (Battery electric vehicle) disponibili nel mondo, di cui 18 al loro esordio quest’anno.

Lo scorso anno il gruppo ha consegnato 6,168 milioni di veicoli mettendo a segno una crescita annua del 7% e del 6% per quanto riguarda i ricavi netti (189,544 miliardi di euro). L’utile netto di 18,625 miliardi è addirittura salito dell’11%. Il dividendo da 1,55 euro per azione, (+16% rispetto al 2022) fa gola agli aspiranti nuovi azionisti, mentre ai dipendenti in Italia arriverà un premio lordo medio di 2.112 euro.