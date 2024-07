Costo dei conti correnti: le nuove classifiche di Altroconsumo

Analisi aggiornata a luglio 2024: conti correnti sempre più cari, per i giovani rincari fino al 22%, riduzioni per i pensionati oppure online.

Altroconsumo ha analizzato i costi complessivi dei conti correnti online e tradizionali, comparandoli in base alle offerte attuali e fornendo un quadro comparativo delle proposte e delle variazioni per giovani, pensionati e famiglie.

Ma vediamo tutto in dettaglio.

Conti correnti per famiglie

Secondo l’analisi, l’Indicatore di Costo Complessivo (ICC) medio per le famiglie è aumentato del 2,12%. Maglia nera per Mediobanca Premiern , con un incremento del 33,22%, restando comunque tra le offerte più convenienti per le famiglie in filiale.

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) si conferma l’opzione più conveniente per le famiglie di correntisti che si rivolgono alla filiale (93 euro annui).

Costi a confronto: conti a sportello e conti online

Conti correnti per pensionati

Per i pensionati, l’ICC medio è aumentato del 2,31%, con Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) che rimane anche in questo caso l’opzione più conveniente (con un’offerta che presenta un ICC medio di 86 euro annui).

Costo conti online per pensionati

Banca Costi a luglio 2024 (euro) BBVA 0 Ing 0 Banca Sistema 20 Webank 24 Fineco 39,55 Illimity Bank 39,86 Hello Bank!/BNL 60,18 Banca Sella 62 Widiba 67 B.ca Mediolanum 24,36 Costo medio 33,7 Aumento costo medio -7,42%

Costi a confronto: conti a sportello e conti online

Conti correnti per i giovani

I costi aumentano soprattutto per i giovani (+22,06% nei conti online e +5,49% nei conti allo sportello), con Mediobanca Premier (ex CheBanca!) che segna addirittura un aumento dell’80%.

Per i giovani, comunque, i costi medi restano inferiori a quelli delle altre categorie di correntisti (meno di 93 euro contro i 173 euro delle famiglie e i 159 euro dei pensionati).

Per loro, le opzioni più convenienti sono Poste Italiane (35 euro annui) e Credit Agricole (43 euro annui).

Costi a confronto: conti a sportello e conti online

Conti correnti online: i più convenienti

In generale, i conti online restano i più convenienti anche a parità di servizi. Si segnala che IING ha azzerato l’ICC per famiglie e pensionati online, portando a un calo rispettivamente dell’8,36% e del 7,42%.

