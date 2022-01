Bando attrattività: assunzioni e incentivi alle imprese

La Regione Emilia-Romagna sostiene progetti e iniziative promosse dalle imprese per valorizzare il territorio, anche attivando piani di assunzione.

La Regione Emilia-Romagna rende noti gli esiti del Bando attrattività che, grazie allo stanziamento di 31,5 milioni di euro, permetterà di generare investimenti per oltre 77 milioni di euro e favorire l’assunzione di 733 nuovi occupati, di cui 399 laureati.

Gli incentivi per gli investimenti delle imprese in Manovra 2022 29 Ottobre 2021

Le iniziative promosse dalle imprese attraverso 25 progetti di ricerca e innovazione spaziano dalla mobilità sostenibile alla sicurezza dei treni, fino alle tecnologie per il miglioramento delle prestazioni dei veicoli a propulsione elettrica e ibrida, intelligenza artificiale applicata a super car elettriche. Altre risorse saranno destinate allo sviluppo di sistemi intelligenza artificiale avanzati per la logistica, dispositivi medici per il supporto alla circolazione extracorporea in età neonatale e nelle operazioni cardiochirurgiche.

Nuovi investimenti saranno programmati anche in ambito big data, così come nel settore agricolo per implementare tecnologie per l’agricoltura 4.0 e per incentivare la riduzione degli scarti, la valorizzazione del prodotto e la realizzazione di macchine per la raccolta frutta in campo, unendo intelligenza artificiale e robotica.

Alla ratifica dell’esito del Bando attrattività in Emilia-Romagna seguiranno gli accordi regionali di insediamento e sviluppo dei soggetti imprenditoriali coinvolti, che attiveranno piani di assunzione ad hoc vincolati agli stanziamenti regionali.