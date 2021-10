Lombardia: tutte le misure a sostegno delle imprese

La Regione mette sul piatto 460 milioni di euro per rifinanziare misure già operative e attivare nuovi incentivi a favore delle imprese.

La Regione Lombardia ha approvato un nuovo pacchetto economico per favorire lo sviluppo e la ripresa del mondo produttivo, mettendo in campo complessivamente 460 milioni di euro per rifinanziare alcune misure già operative e attivare nuovi incentivi. Sono previsti sei interventi distinti, che spaziano dai finanziamenti alle PMI colpite dall’emergenza sanitaria ai contributi per la liquidità, dagli incentivi per l’avvio di nuove imprese ai fondi per implementare soluzioni innovative.

Esenzione IRAP per nuove imprese commerciali in Lombardia 12 Ottobre 2021

Confidiamo nella ripresa

La misura “Confidiamo nella ripresa” si propone di sostenere le PMI lombarde attive nei comparti particolarmente penalizzati dalla crisi sanitaria che ancora oggi faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica. L’aiuto regionale prevede una garanzia al 100% sui finanziamenti concessi alle imprese dal sistema dei Confidi, oltre a un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento stesso;

Credito Adesso Evolution

“Credito Adesso Evolution” finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, professionisti e studi associati, attraverso la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto interessi. Il fondo abbattimento interessi, in particolare, è stato incrementato di 24 milioni milioni di euro e il plafond finanziamenti di 300 milioni.

Investimenti per la ripresa

La Giunta della Lombardia ha rifinanziato la “Linea A Artigiani 2021” del bando “Investimenti per la ripresa”, ripartendo le risorse per la copertura della lista d’attesa dello sportello chiuso per esaurimento risorse il 7 ottobre 2021, ma anche per la riapertura dello sportello a partire dal 25 ottobre 2021.

Accordi per lo sviluppo del territorio

La misura “Accordi di rilancio economico sociale e territoriale per l’attrattività e la competitività di territori e imprese” è rivolta agli Enti locali, come soggetti capofila di partenariati pubblico-privato. Il plafond di risorse è destinato a favorire l’attrattività di territori e imprese e a sostenere l’occupazione.

Nuova impresa

Con la misura “Nuova impresa” l’amministrazione regionale supporta l’avvio di nuove imprese del commercio, pubblici esercizi, terziario, manifatturiero e artigianato attraverso un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile. Il bando sarà operativo a partire da dicembre 2021.

Bando Soluzioni innovative 4.0

Con il “Bando Soluzioni innovative 4.0”, infine, la regione incentiva la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi impresa 4.0, concedendo contributi a fondo perduto.