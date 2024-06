Finanziamenti alle PMI per investimenti sociali

Da Intesa Sanpaolo e CDP un nuovo social bond da 800 milioni di euro per incentivare gli investimenti sociali delle PMI.

È finalizzato alla concessione di finanziamenti per sostenere gli investimenti con impatto sociale delle PMI e Mid-Cap italiane il nuovo social bond emesso da Intesa Sanpaolo.

Il social bond, da 800 milioni di euro, è integralmente sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti e consentirà a Intesa Sanpaolo di erogare nuove linee di credito a favore delle imprese, finanziamenti della durata minima di due anni e di valore non superiore a 20 milioni di euro, utilizzabili per avviare interventi in linea con il Green, Social and Sustainability Bond Framework della banca.

Almeno il 51% delle risorse stanziate, inoltre, sarà destinato alle imprese di minori dimensioni, con l’obiettivo di promuoverne la crescita.

La collaborazione fra Intesa Sanpaolo e CDP si propone dare nuovo impulso all’economia reale del Paese: dal 2021 a oggi, infatti, l’intesa ha permesso di mettere a disposizione del sistema imprenditoriale nazionale un plafond di risorse pari a 2,8 miliardi di euro.