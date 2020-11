Nuovo contributo a fondo perduto: ecco i codici Ateco

Contributi a fondo perduto: eseguiti oltre 211mila bonifici, per un valore di un miliardo di euro, accreditati in automatico sui conti dei beneficiari.

DL Ristori Bis approvato: ecco i nuovi contributi e indennizzi

Decreto Ristori Bis approvato in CdM: nuovi contributi, proroghe e bonus per imprese e lavoratori, in particolare in fascia arancione e rossa.