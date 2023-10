Software gestionali ERP e Applicazioni integrate per la gestione anticipata della tesoreria aziendale possono rivelarsi preziosi alleati per prevenire la crisi d’impresa.

Individuare in modo tempestivo i segnali precoci della crisi d’impresa è fondamentale per riuscire a correre ai ripari in modo efficace, scongiurando il fallimento e mettendo in atto interventi mirati.

Se da un lato il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” rappresenta per gli imprenditori uno strumento di prevenzione indispensabile, dall’altro lato è proprio il testo a focalizzare l’attenzione sull’importanza di dotarsi di sistemi informatici adeguati che contribuiscono notevolmente al monitoraggio dello stato di salute del business.

A rendere possibile l’intercettazione della crisi, infatti, è soprattutto un serrato monitoraggio dei flussi di cassa che può essere effettuato affidandosi sia a un software gestionale di ultima generazione, come un ERP, sia ad applicazioni create ad hoc per attivare una gestione anticipata della tesoreria aziendale.

Indici di crisi d’impresa: cosa dice la normativa

Secondo quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, operativo da luglio 2022 e successivamente oggetto di alcune revisioni, per prevedere il rischio di crisi e captarne le prime avvisaglie è necessario fare riferimento a precisi indicatori in grado di rilevare eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario.

È la normativa stessa, inoltre, a stabilire l’obbligo di nominare un organo di controllo per le imprese Srl e le società cooperative che possiedono specifici requisiti, come l’aver superato negli ultimi due esercizi la soglia di 4milioni di euro di ricavi con all’attivo almeno venti dipendenti.

Gli indici di allerta che ciascuna impresa dovrebbe monitorare con regolarità, nello specifico, riguardano ad esempio il valore del patrimonio netto e il DSCR (acronimo Debt Service Coverage Ratio), che promette di valutare la capacità aziendale di coprire le obbligazioni di debito in scadenza, tenendo conto dei flussi di cassa previsti in un determinato arco temporale.

Allerta insolvenza: il ruolo cruciale dell’ERP

L’interpretazione del Cash Flow e la gestione anticipata della tesoreria svolgono un ruolo determinante nella prevenzione della crisi d’impresa.

Monitorare il flusso di cassa significa, nel dettaglio misurare la liquidità di cui l’azienda dispone in un dato periodo di tempo, riuscendo a prevedere sviluppi futuri e soprattutto a impostare una pianificazione strategica.

Poter contare su un gestionale ERP (Enterprise Resource Planning) permette di controllare e programmare i flussi di cassa in modo puntuale, effettuando analisi avanzate sul business al fine di prendere decisioni intelligenti ed efficaci.

Tutto ciò è possibile sia con l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, sia affidandosi alle Applicazioni integrate di NAV-lab, il consorzio di software house che figura come Microsoft Solutions Partner per le Business Applications.

Tempo Zero Tesoreria di NAV-lab: funzionalità e vantaggi

Tempo Zero Tesoreria è la App sviluppata da NAV-lab e integrata all’ERP Microsoft per la gestione della tesoreria aziendale: facendo luce anche sulla situazione finanziaria più complicata, supporta l’azienda nel processo decisionale e anticipa l’evoluzione futura del business.

Particolarmente apprezzata dalle aziende complesse chiamate a gestire relazioni con diversi conti bancari e istituti finanziari, l’extension Tempo Zero Tesoreria rappresenta un prezioso strumento nelle mani del responsabile finanziario, che è in grado di conoscere nel dettaglio:

lo stato dei conti correnti e delle condizioni applicate;

la disponibilità e le linee di credito;

tutto ciò che riguarda prestiti e investimenti.

Tempo Zero Tesoreria attiva la connessione tra dati finanziari interni ed esterni all’ERP, scambiando con strumenti di analisi dedicati le informazioni relative ai movimenti contabili, allo scadenziario, agli ordini e alle anagrafiche. È proprio l’integrazione tra i dati bancari e quelli dell’ERP, infatti, a consentire di ottenere analisi puntuali sullo stato economico e finanziario dell’azienda.

App cloud e strumenti di AI integrati nell’ERP Microsoft

