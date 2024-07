Investire nella Formazione Continua: le opportunità di Fondo For.Te. per le PMI italiane, un imperativo per la crescita

Nell’era delle grandi trasformazioni e dell’innovazione tecnologica, le piccole e medie imprese affrontano nuove sfide, ma anche enormi opportunità per crescere sui mercati di riferimento. Investire nella formazione continua significa adeguare le competenze dei dipendenti alle esigenze del mercato, puntando sul digitale, sullo sviluppo sostenibile e sull’offerta dei Fondi interprofessionali qualificati come For.Te.

La formazione continua svolge un ruolo fondamentale per la crescita delle aziende che devono poter contare su strumenti affidabili per stare al passo con i continui cambiamenti e migliorare l’efficienza operativa adeguando le competenze dei dipendenti ai veloci cambi di passo che i modelli economici tradizionali stanno subendo.

For.Te. il Fondo interprofessionale nazio­nale per la formazione continua del terziario, non solo contribuisce attivamente allo sviluppo della competitività delle imprese, punto di riferimento per i settori del commercio, turismo, servizi, logistica, spedizioni e trasporto. Ma sono sempre più numerose le aziende aderenti che operano in settori diversi: dall’industria all’agricoltura fino all’artigianato.

In un ambito così qualificato e rappresentativo del tessuto imprenditoriale italiano fatto di grandi aziende, ma soprattutto di PMI, il Fondo promuove e finanzia piani e progetti formativi aziendali, pluriaziendali, territoriali, settoriali e individuali.

In particolare, per le piccole e piccolissime imprese, For.Te. propone il Catalogo nazionale dei Voucher formativi, composto da 466 iniziative di formazione continua, progettate da oltre 106 Enti formativi. Uno strumento versatile, pensato per velocizzare l’erogazione della formazione e lo snellimento delle procedure, molto apprezzato per la facilità di accesso e di fruizione.

Tutto ciò rappresenta un articolato percorso di investimento in grado di trasformare la vita delle PMI in un vantaggio competitivo.

For.Te.: Innovazione e dinamismo

L’impegno costante di Fondo For.Te., a supporto del mondo aziendale e dei lavoratori, si traduce in un’ampia offerta di programmi formativi innovativi che mirano allo sviluppo e al perfezionamento delle competenze professionali. La qualità dei programmi di formazione finanziati da For.Te. si distingue per la pertinenza di specifici Avvisi che vengono proposti in base alle reali esigenze del mercato. For.Te. propone quindi interventi e piani dinamici, flessibili e valutati costantemente per produrre la dovuta efficacia. Sotto il profilo tecnico, il miglioramento continuo ha interessato procedure e documentazione, nella direzione della semplificazione, per dimostrare come l’accesso a finanziamenti non debba essere una corsa ad ostacoli; in questo senso For.Te. si è sempre caratterizzato per l’assistenza tecnica personalizzata nella fase di gestione dei Piani formativi finanziati.

Avvisi attivi per le imprese da 1 a 50 dipendenti e da 51 a 249

Le proposte formative che Fondo For.Te. mette a disposizione delle aziende aderenti, da 1 a 50 dipendenti e da 51 a 249, è caratterizzata da Avvisi, con l’obiettivo di promuovere azioni mirate soprattutto all’acquisizione e all’adeguamento delle competenze professionali tenendo conto delle nuove esigenze dettate dalla trasformazione digitale e dalla transizione ecologica.

L’adesione a For.Te. costituisce una preziosa opportunità per le aziende di finanziare senza aggravio di costi, per la formazione dei propri dipendenti partecipando proprio agli Avvisi emanati dal Fondo, sulla base dei requisiti fissati dal Regolamento interno di For.Te. Possono aderire tutte le aziende, con almeno un dipendente, che sono tenute a versare all’INPS, la quota dello 0,30% per i propri collaboratori.

L’offerta si compone attualmente di Avvisi generalisti e di settore, strumenti che consentono alle imprese aderenti al Fondo di accedere a tutte le opportunità di formazione.

Per le aziende da 1 a 50 dipendenti

Avviso 1/24 Voucher concessi alle micro e piccole imprese per acquisire iniziative di formazione individuale in base al Catalogo nazionale, selezionate e validate dal Fondo.

Le iniziative per la formazione, sono acquisibili dalle aziende aderenti al Fondo, attraverso la piattaforma di gestione dei Voucher, risultato di un’attenta selezione degli Enti formativi qualificati in applicazione del “Sistema di rating” adottato da For.Te. per garantire la qualità degli interventi proposti e l’affidabilità dei soggetti erogatori.

Per le aziende da 51 a 249 dipendenti

Avviso 3/24 : dedicato alle aziende aderenti ai comparti del commercio, turismo e servizi, per la realizzazione di piani aziendali, settoriali e territoriali.

per la realizzazione di piani aziendali, settoriali e territoriali. Avviso 4/24: dedicato alle aziende aderenti ai comparti logistica, spedizioni e trasporti per la realizzazione di piani aziendali, settoriali e territoriali.

Le opportunità di partecipare ai piani formativi finanziati messi a disposizione da For.Te., per Avvisi 3/24 – 4/24 sono molteplici. Per tutte le aziende che non hanno avuto la possibilità di presentare singolarmente proposte di formazione finanziabili, il Fondo offre un ulteriore vantaggio, per i piani di tipologia Territoriali, Settoriali e Nazionali. L’occasione, di inserirsi all’interno di tali piani, anche durante la fase di realizzazione del piano finanziato.

Avviso 5/24 : Avviso strutturato su due Assi, il primo, generalista, rivolto alle imprese del Comparto Altri Settori Economici (industria, artigianato, pesca…) ed il secondo al settore socio sanitario. In scadenza il 23.10.2024 Asse 1. intervento per le aziende del Comparto Altri Settori Economici (ASE) che non rientrano nei settori Commercio, Turismo , Servizi e Logistica Spedizioni, Trasporti, sulla base della classificazione ATECO.

Oltre la scadenza già fissata per l’avviso relativo a questo settore, sarà inoltre possibile per le aziende inserirsi nei piani di tipologia Territoriali, Settoriali e Nazionali, anche durante la fase di realizzazione del piano finanziato. Asse 2. intervento per le aziende del settore Socio Sanitario, Assistenziali e di Welfare, dagli studi medici e veterinari, alle case di cura, cliniche veterinarie, laboratori di analisi, ospedali, strutture residenziali di assistenza a persone anziane, comunità etc… in base alla classificazione ATECO.

Avviso 1/23 per i piani finanziabili riferiti alla promozione di interventi formativi nel quadro delle politiche Attive del lavoro. L’Avviso è rivolto a tutte le aziende aderenti indipendentemente dal Comparto di riferimento ed è uno strumento prezioso per la formazione dei lavoratori stagionali.

