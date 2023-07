Bard, Intelligenza Artificiale di Google che parla italiano: ecco come funziona

Guida alla piattaforma di Intelligenza Artificiale generativa che sfida ChatGPT: Google Bard è ora attivo anche in Italiano, tramite account Google.

Online su bard.google.com, l’IA generativa di Google, il bot che sfida ChatGPT parlando e scrivendo anche in italiano. Si chiama Bard e dal 13 luglio Google Bard (la cui traduzione letteraria è bardo, ossia poeta) è disponibile anche in tutta l’Unione Europea e parla 40 lingue.

Vediamo come funziona la nuova piattaforma di Intelligenza Artificiale, chi può accedervi e come è possibile utilizzarla.

Cosa è Google Bard e come funziona

Bard è un collaboratore creativo finalizzato a “liberare la tua immaginazione, migliorare la tua produttività e dare vita alle tue idee”. Almeno è così che lo definisce Google. Nella home page del chatbot si legge:

Bard è un’IA sperimentale e potrebbe fornire risposte imprecise o inappropriate. Puoi contribuire a migliorare Bard lasciando un feedback.

Google raccoglie dati (conversazioni, posizione, commenti e informazioni sull’utilizzo della piattaforma) per affinare le performance dell’intelligenza artificiale alla sua base. Si può comunque disattivare il salvataggio delle attività di Bard ed eliminarle dal proprio account in qualsiasi momento (visitando la sezione dedicata alla privacy).

Come funziona in concreto?

Interagendo con il chatbot, Bard elabora milioni di testi per fornire le risposte più pertinenti e originali del caso. Interrogandolo, è possibile generare testo, tradurre lingue, scrivere contenuti creativi e ottenere risposte.

Quando su chiede qualcosa a Bard, le risposte fornite mirano ad essere sempre originali e complete, ma come tutti i bot neanche Bard è perfetto.

Chi può usare Google Bard?

Per usare Bard bisogna essere maggiorenni, avere un account Google personale o su Workspace.

Non si può invece accedere a Bard con un account Google gestito tramite Family Link o con Workspace for Education se minorenni.

Cosa si può fare con Google Bard?

Con Google Bard di possono condurre conversazioni, scritte o parlate, accompagnate da immagini e link condivisi, per generare idee, nuovi contenuti originali anche in collaborazione tra più utenti. Più ne dettaglio:

Bard può fornire idee e risposte su argomenti specifici.

su argomenti specifici. Si possono caricare immagini oltre al testo nelle conversazioni con Bard, utilizzando Google Lens.

oltre al testo nelle conversazioni con Bard, utilizzando Google Lens. Si possono far leggere le risposte ad alta voce , in oltre 40 lingue.

, in oltre 40 lingue. Si possono riprendere precedenti conversazioni con Bard e organizzarle in base alle proprie esigenze fissando thread, rinominandole e avviandone più di una conversazione contemporaneamente.

con Bard e organizzarle in base alle proprie esigenze fissando thread, rinominandole e avviandone più di una conversazione contemporaneamente. Si possono modificare le risposte per renderle ad esempio più semplici o magari più pertinenti (sono fornite diverse bozze).

per renderle ad esempio più semplici o magari più pertinenti (sono fornite diverse bozze). Si possono condividere con altri le proprie conversazioni con Bard, anche in ottica di collaborazione , grazie ai link della chat che sono condivisibili.

, grazie ai della chat che sono condivisibili. Si può esportare codice Python in Replit, oltre a Google Colab, per continua le attività di programmazione spostando le proprie interazioni.

Che differenza c’è tra Google Bard e ChatGPT?

Lo abbiamo chiesto direttamente a Bard e quella che segue è stata la sua risposta.

Ecco alcune differenze chiave tra Google Bard e ChatGPT:

Dimensione del modello: Google Bard è un modello di linguaggio di dimensioni 137B, mentre ChatGPT è un modello di linguaggio di dimensioni 1.5B. Questo significa che Google Bard ha 137 volte più parametri di ChatGPT, il che gli consente di generare testo più complesso e dettagliato.

Google Bard è un modello di linguaggio di dimensioni 137B, mentre ChatGPT è un modello di linguaggio di dimensioni 1.5B. Questo significa che Google Bard ha 137 volte più parametri di ChatGPT, il che gli consente di generare testo più complesso e dettagliato. Dati di allenamento: Google Bard è addestrato su un set di dati di testo e codice di dimensioni 1.56T, mentre ChatGPT è addestrato su un set di dati di testo di dimensioni 600B. Questo significa che Google Bard ha accesso a una gamma più ampia di informazioni, il che gli consente di generare un testo più accurato e informativo.

Google Bard è addestrato su un set di dati di testo e codice di dimensioni 1.56T, mentre ChatGPT è addestrato su un set di dati di testo di dimensioni 600B. Questo significa che Google Bard ha accesso a una gamma più ampia di informazioni, il che gli consente di generare un testo più accurato e informativo. Applicazioni: Google Bard è progettato per essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la ricerca, la traduzione e l’assistenza clienti. ChatGPT è progettato per essere utilizzato in conversazioni di chat con gli utenti.

Nel complesso, Google Bard è un modello di linguaggio più potente e versatile di ChatGPT. È in grado di generare testo più complesso, dettagliato e accurato, ed è progettato per essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni.