5 problemi che puoi risolvere grazie a un software gestionale

Perché le imprese non possono più fare a meno di un software gestionale? Scopriamolo analizzando la soluzione a 5 problematiche molto comuni.

L’obiettivo primario di un software gestionale è quello di semplificare la vita delle imprese e degli studi professionali, a prescindere dalle dimensioni e dal settore di attività. Grazie all’automatizzazione della maggior parte dei processi, infatti, questo tipo di programmi informatici rappresenta una risorsa fondamentale per migliorare e agevolare la gestione aziendale da diversi punti di vista.

Supportando la gestione quotidiana delle attività aziendali, questa tipologia di software è in grado di ottimizzare processi interni consentendo un notevole risparmio di tempo e risorse, permettendo una maggiore focalizzazione verso il core business. Affidarsi a un valido sistema gestionale, inoltre, significa non solo limitare l’esecuzione delle procedure manuali ma anche ridurre al minimo gli errori e le inefficienze.

Come utilizzare al meglio un software gestionale

Perché le imprese non possono più fare a meno di un software gestionale? Per rispondere a questa domanda è sufficiente passare in rassegna i principali problemi che un programma efficace e completo aiuta a risolvere, soprattutto grazie all’opportunità di integrare diversi moduli pensati per andare incontro a ogni specifica esigenza.

Gestire tutti i dipartimenti da un’unica piattaforma

Uno dei problemi più condivisi dalle aziende è la gestione contemporanea di ogni singolo dipartimento, cercando tuttavia di allineare e sincronizzare i dati. Un software di gestione ERP (Enterprise Resource Planning) risponde proprio a questa esigenza, mettendo in comunicazione tutti i dipartimenti e comprendendo svariate funzionalità: dalla fatturazione elettronica alla gestione commesse, dal magazzino alla logistica, dagli acquisti alla gestione dei clienti fino alle risorse umane.

Rispettare gli obblighi legati alla fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica obbligatoria in Italia è una realtà ormai consolidata che, dal 1° luglio 2022, coinvolge anche chi opera in Regime Forfettario. L’intero ciclo attivo e passivo della fatturazione deve essere gestito in modalità elettronica a norma di legge, un’operazione decisamente semplificata per coloro che scelgono di affidarsi a una risorsa digitale che offre supporto a 360°.

Un valido software gestionale, infatti, permette di controllare ogni aspetto della fatturazione in modo semplice e intuitivo, dall’emissione alla ricezione fino alla conservazione a norma di legge.

Oggi è anche possibile avere a disposizione programmi gestionali che prevedono il collegamento diretto con il commercialista, agevolando la verifica dell’esattezza di tutti gli adempimenti.

Sfruttare tutte le opportunità del CRM

Acronimo di Customer Relationship Management, il CRM rappresenta un set di risorse che hanno come obiettivo la valorizzazione delle interazioni aziendali, al fine di instaurare, mantenere e rafforzare le relazioni con la clientela acquisita e potenziale.

Riuscire a trarre tutti i benefici dei rapporti commerciali con i consumatori rappresenta una valida strategia di sviluppo, tuttavia per sfruttare al meglio le numerose opportunità offerte dal CRM è fondamentale poter contare su un software gestionale ad hoc, avendo a disposizione un’unica piattaforma per gestire le attività di vendita, il supporto fornito ai consumatori ma anche le stesse operazioni di Marketing.

Monitorare le performance in tempo reale

La misurazione delle performance aziendali è determinante per ottenere una visione completa e precisa dell’andamento del business, tuttavia effettuare questo tipo di valutazione senza l’ausilio di un software gestionale può diventare una strada in salita.

Anche in questo caso, una piattaforma gestionale integrata può fare la differenza e garantire un monitoraggio real time di tutto ciò che succede in azienda, in modo da analizzare i KPI delle principali aree di valutazione – ciclo attivo, ciclo passivo, magazzino, contabilità finanziaria – e riuscire a dare valore a questi, anche trasformandoli in report puntuali e aggiornati.

Un reporting affidabile, infatti, rappresenta uno dei pilastri del controllo di gestione e consente al management di monitorare il livello di performance raggiunto, tenendo conto degli obiettivi programmati.

Agevolare il lavoro in mobilità

Se da un lato la trasformazione digitale permette di superare il tradizionale concetto di lavoro da svolgere solo tra le mura dell’ufficio, dall’altro lato per rendere effettivamente proficuo lo smart working è importante dotarsi delle tecnologie e delle risorse informatiche ad hoc.

Un software gestionale in Cloud, ad esempio, permette l’accesso ai dati anche da postazioni remote rispettando tutti gli standard di sicurezza, garantendo la massima sincronizzazione e un controllo accurato.

Una piattaforma in Cloud, inoltre, genera vantaggi anche per quanto riguarda l’opportunità di avere software sempre aggiornati che non richiedono interventi in sede, riducendo notevolmente i costi inerenti al settore IT. A tutto ciò si aggiunge una semplicità d’uso che rende i gestionali in Cloud un prezioso alleato per le imprese di tutte le dimensioni.

Come scegliere il software gestionale

Orientarsi nella scelta del software gestionale in grado di andare incontro alle specifiche esigenze aziendali non è sempre facile. Per garantirsi la massima flessibilità e un valido supporto in tutte le fasi della digital transformation, infatti, è fondamentale affidarsi a un valido partner tecnologico specializzato nell’offerta di soluzioni gestionali su misura.

TeamSystem, ad esempio, si pone come unico interlocutore per supportare la gestione del business di PMI, microimprese e liberi professionisti attivi in ogni settore, proponendo soluzioni interamente modulabili e personalizzabili che rendono semplice, veloce e sicura la digitalizzazione delle singole attività.

