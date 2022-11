Italian Startup: Garipalli, le città d’Italia come una grande arena di gioco

Intervista a Luca De Bellis, che con la sua startup Garipalli propone esperienze di City e Museum Escape in modalità “gaming”.

Garipalli è una startup innovativa che rivoluziona il modo di fare turismo sfruttando l’innovazione e declinandola in ottica gaming, offrendo esperienze interattive che uniscono il virtuale e il reale, già disponibili per numerose città italiane, tra cui spiccano gioielli come Venezia, Firenze, Siena e Verona.

L’idea di base è stata concepita dal suo founder e Ceo, Luca De Bellis, che dopo aver girato il mondo ha riportato in Italia il meglio delle best practice estere in questo campo.

Le City Escape, ad esempio, propongono esperienze immersive nello stile delle escape rooms ma svolte all’aperto e rapportato allo spazio cittadino. Il tutto, grazie ad un’applicazione mobile che trasforma le città italiane in “arene di gioco” per i turisti ma anche per i cittadini.