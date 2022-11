Molto più che un semplice software di fatturazione, Fatture in Cloud si connette con altri strumenti di lavoro semplificando la gestione delle attività legate al business.

Poter contare su un partner unico e affidabile per organizzare l’attività aziendale in modo completo, innovativo e semplificato è una richiesta condivisa sia dalle imprese sia dai professionisti, chiamati a gestire ogni giorno tutto ciò che concerne la fatturazione e le altre procedure indispensabili per supportare lo sviluppo del business.

Per il mondo imprenditoriale è altrettanto importante riuscire a tenere sotto controllo l’andamento dell’attività in qualsiasi momento, grazie a una piattaforma digitale completa ed efficiente, come Fatture in Cloud.

Fatture in Cloud è il software di fatturazione online pensato per semplificare la vita delle piccole e medie imprese, delle startup e delle Partite IVA. Un prezioso alleato non solo per l’emissione di fatture e per la gestione di incassi e pagamenti, ma anche per poter accedere a una rosa di funzionalità in grado di potenziare la competitività sul mercato.

Fatture in Cloud è disponibile non solo nella versione per PC, ma anche per smartphone e tablet, come app fatture e gestione aziendale.

Valore aggiunto di Fatture in Cloud è l’integrazione con software esterni che ne incrementano le potenzialità, trasformando il gestionale in uno strumento strategico che supporta concretamente aziende e professionisti, fornendo una “marcia in più” per posizionarsi in modo ottimale rispetto ai competitor.

Integrazione di Fatture in Cloud con altri software di lavoro

Una delle maggiori potenzialità di Fatture in Cloud è la possibilità di collegare il software con altri strumenti di lavoro, connettendo l’account ad altre piattaforme in modo da semplificare la gestione delle attività legate al business.

Nell’App Store di Fatture in Cloud il cliente trova un elenco di software a cui poter collegare il proprio account, in continua espansione, pensato per soddisfare ogni esigenza, in grado di generare diversi vantaggi:

risparmio di tempo , sia per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio dell’attività da ogni punto di vista;

, sia per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio dell’attività da ogni punto di vista; scambio di dati in tempo reale tra Fatture in Cloud e gli altri software, in modo da allineare in automatico alcune informazioni presenti su entrambe le piattaforme evitando di ricontrollare i dati manualmente e riducendo notevolmente il margine di errore;

tra Fatture in Cloud e gli altri software, in modo da allineare in automatico alcune informazioni presenti su entrambe le piattaforme evitando di ricontrollare i dati manualmente e riducendo notevolmente il margine di errore; facilità d’uso, tanto che la connessione tra i software non richiede specifiche competenze informatiche.

App Store di Fatture in Cloud

Fatture in Cloud è integrabile con software e strumenti di lavoro di diverso tipo, ciascuno indispensabile per controllare un singolo aspetto dell’attività.

E-commerce

Fatture in Cloud si collega con varie piattaforme e-commerce tra cui Storeden di TeamSystem, che permette di realizzare in pochi minuti un negozio online e di gestire la vendita sui principali marketplace e sui social.

È anche possibile integrare PrestaShop e WooCommerce, CMS a disposizione di chiunque voglia aprire velocemente un e-commerce professionale anche senza avere particolari conoscenze tecniche.

L’integrazione con gli e-commerce semplifica la gestione degli ordini, creando in automatico all’interno di Fatture in Cloud l’ordine, l’anagrafica cliente e la fattura non appena sullo shop viene effettuato un acquisto.

CRM

CRM in Cloud di TeamSystem è la soluzione ideale per gestire clienti, rete di vendita e attività di marketing. L’integrazione con Fatture in Cloud semplifica le attività e fornisce i dati sempre aggiornati.

Edilizia

È possibile collegare Fatture in Cloud a Schedulog Compensi e Computi in Cloud, entrambe App di TeamSystem. Grazie all’integrazione, viene semplificata la gestione di preventivi, contratti e documentazione di progetto.

Comunicazione

L’integrazione di Fatture in Cloud con VoiSpeed, la soluzione di telefonia in Cloud di TeamSystem, e al centralino telefonico Voxloud agevola la gestione di clienti e fornitori, identificandoli durante la chiamata e nelle altre fasi della relazione.

Finanza

Oltre a S-peek di TeamSystem che verifica il rischio di credito delle aziende di tutta Europa, Fatture in Cloud si integra con altre App che aiutano a valutare lo stato di salute economico-finanziario di fornitori e clienti: da Credit Lion ad Agicap, da Sibill a EasyHour.

Produttività

La piattaforma TDox integrabile con Fatture in Cloud trasforma processi e rapporti di lavoro in una App.

Marketing

Sono integrabili con Fatture in Cloud sia Laya sia Business in Cloud. La prima permette di avere liste commerciali B2B profilate tramite tecnologia AI, mentre la seconda è una piattaforma italiana all-in-one per promuovere, vendere ed erogare servizi online senza preoccuparsi della fatturazione.

Ristorazione

Semplificando la collaborazione in sala, Dishup integrata a Fatture in Cloud consente di emettere le fatture direttamente dal LiveManager.

Come funziona l’integrazione

L’integrazione tra Fatture in Cloud e le App disponibili è gratuita e compresa in tutte le licenze e nel periodo di prova gratuita. Può essere richiesta in modo rapido e intuitivo con pochi click:

andare nell’App Store di Fatture in Cloud;

consultare l’elenco dei software con cui Fatture in Cloud è integrabile;

seguire gli step indicati in ogni specifica scheda di integrazione, in modo da connettere il proprio account di Fatture in Cloud con quello di altri software.