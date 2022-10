Gestione incassi e pagamenti con Fatture in Cloud

Centralizzare la gestione di incassi e pagamenti aiuta a ottenere il pieno controllo del business: l’offerta di Fatture in Cloud che semplifica la vita di PMI e professionisti.

Impostare una gestione degli incassi e dei pagamenti efficace rappresenta il pilastro fondamentale su cui si basa il successo di un’attività, intesa sia come impresa sia come libero professionista e a prescindere dal settore in cui opera.

Trascurare questo ambito può condurre a una carenza di liquidità più o meno marcata, impedendo non solo di promuovere nuovi investimenti ma anche di sostenere le spese ordinarie per l’azienda, come retribuire i dipendenti o acquistare le materie prime necessarie per proseguire la produzione. In assenza di capitale operativo, infatti, superare momenti di stallo e difficoltà diventa inevitabilmente una strada in salita.

Una situazione di crisi che, a lungo andare, limita la possibilità di far fronte a eventuali imprevisti trasformandosi nell’anticamera del fallimento. Tutto questo è evitabile impostando un controllo regolare e meticoloso sui flussi di cassa in entrata e in uscita, sfruttando le potenzialità offerte dalla digitalizzazione per migliorare la gestione aziendale a trecentosessanta gradi.

Fatture in Cloud è il partner ideale per supportare le imprese e i professionisti nella gestione organizzata, semplificata e innovativa di tutta l’attività: è il software che include non solo la fatturazione elettronica, ma anche tante altre funzionalità indispensabili per avere la propria attività sempre sotto controllo, efficientando la gestione di incassi e pagamenti e migliorando la competitività sul mercato.

Come ottenere il massimo controllo della propria attività

Ottenere il massimo controllo della propria attività significa poter fare riferimento a un unico software, come Fatture in Cloud, che permette sia di ottimizzare la gestione contabile sia di integrare tutti gli strumenti di lavoro che semplificano la vita alle PMI e ai professionisti.

Nato come software di fatturazione elettronica, infatti, Fatture in Cloud rappresenta oggi una risorsa strategica per affiancare e supportare quotidianamente imprenditori e Partite IVA, un’unica risorsa per avere tutto quello che serve per gestire il business al meglio e senza errori.

La gestione di un’attività è un processo complesso e articolato strutturato in una serie di operazioni spesso ripetitive che possono essere velocizzate e rese automatiche: dal controllo dei flussi di cassa alla gestione dello scadenziario, dall’incasso dei pagamenti da parte dei clienti ai pagamenti dei fornitori, fino alla riconciliazione bancaria.

Gestione incassi e pagamenti con Fatture in Cloud

Fatture in Cloud offre molteplici funzionalità per semplificare la gestione di incassi e pagamenti nelle PMI e nella libera professione. Gli strumenti a disposizione per ottimizzare la gestione contabile comprendono:

prima nota cassa : fondamentale per tenere sempre ordinate e monitorate le entrate e le uscite, ma anche le note di credito, i corrispettivi e gli F24, registrando le operazioni e mantenendo i conti in ordine. Non appena vengono registrate le fatture attive e passive, il software Fatture in Cloud crea un movimento in automatico;

: fondamentale per tenere sempre ordinate e monitorate le entrate e le uscite, ma anche le note di credito, i corrispettivi e gli F24, registrando le operazioni e mantenendo i conti in ordine. Non appena vengono registrate le fatture attive e passive, il software Fatture in Cloud crea un movimento in automatico; scadenzario online : un’altra funzionalità indispensabile che ricorda in automatico quando stanno per scadere le fatture in entrata e uscita non ancora saldate, i moduli F24 da pagare e le altre scadenze dei pagamenti ricorrenti;

: un’altra funzionalità indispensabile che ricorda in automatico quando stanno per scadere le fatture in entrata e uscita non ancora saldate, i moduli F24 da pagare e le altre scadenze dei pagamenti ricorrenti; solleciti di pagamento: il software permette di pianificare l’invio di solleciti di pagamento anche automatici ai clienti ritardatari, utilizzando moduli precompilati che riportano i dati dei clienti e selezionando i documenti ai quali applicare il sollecito automatico.

Le funzionalità innovative per la gestione di incassi e pagamenti

Oltre a quelle sopra elencate, Fatture in Cloud offre anche alcune funzionalità innovative, che rendono la gestione di incassi e pagamenti ancora più semplice e veloce.

Ricezione di pagamenti elettronici

Fatture in Cloud consente di ricevere pagamenti, con registrazione automatica dell’incasso all’interno del software. I clienti possono effettuare il pagamento in modo sicuro e veloce, con carta di credito/debito o acconto su conto corrente bancario, semplicemente cliccando sul bottone che compare nella fattura. Una volta completato il pagamento, la fattura viene saldata in automatico all’interno di Fatture in Cloud.Grazie a questa funzione, l’utente di Fatture in Cloud ha a disposizione un POS digitale integrato conforme all’obbligo POS in vigore dal 1° luglio 2022. Emissione ordini di bonifico direttamente dal softwareÈ possibile disporre ordini di bonifico direttamente da Fatture in Cloud, senza dover accedere al remote banking.È sufficiente selezionare la fattura, cliccare sull’apposito bottone e finalizzare l’operazione. Avvenuto il bonifico, la fattura viene segnata in automatico e il movimento registrato in prima nota. Riconciliazione bancaria automatica (disponibile a breve)Con Fatture in Cloud la riconciliazione bancaria è automatica, in modo da allineare le registrazioni contabili alle operazioni riportate sul conto corrente senza scaricare l’estratto conto dal proprio remote banking e importarlo in Fatture in Cloud. Il software, infatti, associa automaticamente i movimenti bancari alle fatture emesse o ricevute.Ogni documento creato su Fatture in Cloud, infatti, può essere associato con il rispettivo movimento bancario con un semplice clic.

Le tre funzionalità sono disponibili grazie al collegamento del proprio conto corrente bancario a Fatture in Cloud mediante TS Pay, la piattaforma dei servizi di incasso e pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments. L’attivazione di TS Pay è gratuita e disponibile per tutti i clienti di Fatture in Cloud.