Antivirus Kaspersky: guida alla scelta e offerte online

La gamma di antivirus Kaspersky in offerta su Amazon: livelli di protezione ad hoc per ogni esigenza, sul lavoro e nel privato.

Garantire ai propri dispositivi informatici la massima protezione dai virus e dalle altre possibili minacce è diventata una priorità, sia in ambito privato sia professionale. Scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze non è sempre facile, soprattutto tenendo conto della vasta offerta di software progettati per questa finalità. Kaspersky mette a disposizione diverse soluzioni antivirus, prodotti sempre efficaci che offrono livelli di difesa differenti.

L’obiettivo di tutti gli antivirus Kaspersky è sempre quello di consentire agli utenti un’esperienza di navigazione in Internet sicura, senza tuttavia rallentare il funzionamento del device o comprometterne le prestazioni.

Protezione base, avanzata e completa

La connessione in rete, soprattutto nell’era dominata dallo Smart Working e dall’utilizzo dei propri dispositivi personali anche per finalità lavorative, rappresenta una risorsa preziosa ma anche una porta di accesso per virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche.

Gli antivirus Kaspersky si declinano in tre principali tipologie di software, pensati per coprire esigenze di protezione differenti. È possibile optare per la versione base del programma, oppure per le varianti avanzata e completa. Eccole nel dettaglio:

Kaspersky Anti-Virus : è la protezione antivirus essenziale per i PC Windows, in grado di proteggere da minacce come ransomware, cryptolocker e hacker. Facile da usare, funziona in background in modo ottimale e blocca virus e malware in tempo reale. Oltre a impedire agli hacker di prendere il controllo del PC da remoto, consente un funzionamento ottimale del computer;

: è la protezione antivirus essenziale per i PC Windows, in grado di proteggere da minacce come ransomware, cryptolocker e hacker. Facile da usare, funziona in background in modo ottimale e blocca virus e malware in tempo reale. Oltre a impedire agli hacker di prendere il controllo del PC da remoto, consente un funzionamento ottimale del computer; Kaspersky Internet Security : protezione avanzata della privacy e funzionalità antivirus per PC, Mac e dispositivi mobili. Agisce durante tutte le attività di navigazione, shopping, chat e condivisione dati. Include anche la funzione Safe Money per criptare i pagamenti e le transazioni online;

: protezione avanzata della privacy e funzionalità antivirus per PC, Mac e dispositivi mobili. Agisce durante tutte le attività di navigazione, shopping, chat e condivisione dati. Include anche la funzione Safe Money per criptare i pagamenti e le transazioni online; Kaspersky Total Security: è la suite completa per la sicurezza e la privacy per PC, Mac e dispositivi mobili. Protegge da hacker, virus e malware in modo ottimale.

Antivirus Kaspersky in offerta su Amazon

Kaspersky Anti-Virus 2021 Kaspersky Anti-Virus 2021, valido per 5 dispositivi. Copertura di 2 anni. Compra su Amazon Kaspersky Anti-Virus 2021, valido per 5 dispositivi. Copertura di 2 anni. Il codice di attivazione viene inviato via email. Fornisce una protezione essenziale contro tutti i tipi di malware e i più recenti virus che potrebbero rallentare il PC.

Kaspersky Internet Security 2021 Kaspersky Internet Security 2021 protegge fino a 5 dispositivi per 2 anni (PC, Mac e Android). Compra su Amazon Kaspersky Internet Security 2021 protegge fino a 5 dispositivi per 2 anni (PC, Mac e Android). Rileva anche le minacce Internet più recenti e rende sicura la navigazione online, anche durante acquisti e transazioni finanziarie. Aggiunge la protezione della Privacy e dei dati sensibili anche durante la connessione a una rete wi-fi pubblica. Il codice di attivazione viene inviato via email.

Kaspersky Total Security 2021 Kaspersky Total Security 2021 per 4 dispositivi, con copertura pari a 2 anni. Compra su Amazon Kaspersky Total Security 2021 per 4 dispositivi, con copertura pari a 2 anni. Aiuta a proteggere dalle minacce informatiche durante la navigazione in rete, l’uso dei social network o le dirette streaming. La protezione extra per la privacy archivia in maniera sicura le password e i documenti importanti. Valida per PC, Mac e Android. Codice d'attivazione inviato via email.

Articolo sponsorizzato