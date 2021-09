Virtual Job Meeting Milano: lavoro, orientamento e workshop

Appuntamento online il 23 settembre con il Virtual Job Meeting per i laureati e laureandi lombardi: opportunità di lavoro e webinar.

È in programma per il 23 settembre l’evento Virtual Job Meeting Milano, iniziativa che permette ai giovani laureandi e laureati di entrare in contatto con le aziende che offrono opportunità di lavoro. Possono partecipare gli studenti di tutte le Università della Lombardia, interessati a incontrare i responsabili delle principali imprese italiane, presentando il proprio CV e candidandosi alle posizioni aperte.

Webinar online

L’evento si svolge interamente online, dalle 9.30 alle 16.30, previa registrazione gratuita. Nel corso del Virtual Job Meeting si terranno workshop aziendali e di orientamento, in particolare:

ore 10.00 – L’orientamento del valore personale per un agevole accesso al mondo del lavoro;

ore 11.00 – Come creare un Curriculum di impronta internazionale;

ore 12.00 – Cover Letter: cosa scrivere e come strutturarla.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita. Si consiglia di preparare un CV dettagliato e aggiornato, in formato PDF e contenente informazioni su percorso di studi, competenze ed esperienze lavorative e non, da inserire nel momento dell’accesso alla piattaforma. È anche possibile prendere visione di alcune delle aziende partecipanti, consultando l’elenco pubblicato sul portale ufficiale.