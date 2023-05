Con Qonto la sicurezza è garantita sia dal punto di vista finanziario che informatico, tutelando i fondi dei clienti e proteggendoli dal cybercrime.

In un contesto economico sempre più digitale, poter contare su soluzioni fintech in grado di agevolare la gestione contabile rappresenta una priorità per le imprese e i professionisti.

Requisito fondamentale di un conto online, tuttavia, è la capacità di garantire la massima sicurezza sia tutelando i fondi dei clienti sia tenendoli al riparo dai rischi dovuti ai crimini informatici, una minaccia costante che deve essere contrastata con strumenti ad hoc.

Assicurare la massima sicurezza finanziaria e informatica è una priorità per Qonto, soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa che semplifica la quotidianità bancaria di PMI e professionisti, offrendo un conto business digitale che soddisfa molteplici esigenze.

Soluzione di Business Finance Management all-in-one che consente ad imprese e delle Partite IVA di gestire le finanze aziendali in modo automatizzato e interamente digitale, il conto business si propone di far risparmiare tempo ed energie grazie a numerosi strumenti smart che mantengono il massimo controllo sulla gestione finanziaria.

Oltre ai servizi di banking e agli strumenti di pagamento, Qonto offre infatti numerose funzionalità appositamente pensate per la gestione efficiente di tutte le attività finanziarie del business, compresa la digitalizzazione delle note spese, la fatturazione elettronica, conti e carte aziendali ma anche specifiche integrazioni.

Sicurezza finanziaria: fondi garantiti e diversificazione

Qonto è un istituto di pagamento. In quanto tale, opera a condizione che i fondi dei propri clienti siano sempre coperti al 100%, a differenza dei conti bancari che sono coperti al massimo per 100.000€ per cliente. Sulla base della legislazione europea, esistono diversi meccanismi per garantire che gli istituti di pagamento come Qonto proteggano i fondi dei loro clienti al 100%. Questo regole sono armonizzate per tutti gli stati membri, per assicurare lo stesso livello di protezione in tutta l’Unione Europea.

I fondi dei clienti possono essere depositati in un conto dedicato registrato nei libri contabili di una banca con sede nell’Unione Europea, possono essere investiti solo rispettando condizioni molto severe ed effettuando investimenti a basso rischio e possono essere coperti da una polizza assicurativa o da una garanzia emessa da un istituto di credito o da una compagnia assicurativa con mandato europeo.

Come avviene all’interno della UE, inoltre, Qonto fa in modo che i fondi dei clienti siano gestititi in maniera totalmente separata dai fondi propri dell’istituto di pagamento. Tutti i metodi di protezione dei fondi, inoltre, sono soggetti all’autorizzazione preventiva dell’autorità bancaria che ha concesso la licenza all’istituto di pagamento, mentre spetta alle autorità di vigilanza nazionali verificare che Qonto disponga di processi di gestione del rischio solidi e affidabili.

Questi meccanismi si applicano a prescindere dall’importo: se un istituto fallisce, i fondi dei clienti verranno restituiti in toto, attraverso l’attivazione della garanzia e/o la ridistribuzione dei fondi disponibili nel conto o nei conti dedicati, registrati o investiti dall’istituto di pagamento. Le procedure applicate coprono tutti i possibili scenari (es: rischio di liquidità, rischio di non conformità, rischio operativo, ecc.) e riducono il rischio di fallimento al livello più basso possibile. Infine, è richiesto agli istituti di pagamento di proteggere i fondi dei clienti con partner con sede nell’Unione Europea.

Per diversificare il modo in cui i fondi dei clienti sono protetti – e per proteggere i fondi dei propri clienti in modo completo e in qualsiasi momento – Qonto applica i principi descritti sopra. Nello specifico:

Il 50% dei fondi è depositato in due conti bancari dedicati , rispettivamente presso Crédit Mutuel Arkéa e Natixis, due istituti che fanno parte di alcuni tra i più grandi e i più sicuri gruppi bancari nella UE.

, rispettivamente presso Crédit Mutuel Arkéa e Natixis, due istituti che fanno parte di alcuni tra i più grandi e i più sicuri gruppi bancari nella UE. Il restante 50% dei fondi è investito in un fondo creato specificatamente per salvaguardare il patrimonio dei clienti di Qonto e gestito da Amundi, il più grande gestore di asset in Europa garantito da Crédit Agricole/CACIB.

Sicurezza IT: protezione dati contro il rischio di frode

I conti online non sono esenti dal rischio di reati informatici e Qonto assicura il massimo rispetto delle regole in materia di sicurezza IT, adempimenti e prevenzione del crimine.

Per ottenere la massima tutela, tuttavia, è fondamentale sia che ogni istituto di pagamento introduca sistemi in grado di rendere il livello di protezione dei dati il più alto possibile, sia che il singolo utente si attenga alle indicazioni relative alle norme di sicurezza.

Qonto, nello specifico, mette in atto molteplici procedure di cybersecurity:

uso di speciali programmi di crittografia che consentono l’accesso sicuro ai siti web, grazie al certificato EV SSL che individua le pagine web ufficiali con URL che inizia per “https”;

che consentono l’accesso sicuro ai siti web, grazie al certificato EV SSL che individua le pagine web ufficiali con URL che inizia per “https”; implementazione di sistemi di sicurezza articolati su due livelli, informativo e operativo, che possono diventare tre se si tratta di conti che consentono anche di effettuare trading;

articolati su due livelli, informativo e operativo, che possono diventare tre se si tratta di conti che consentono anche di effettuare trading; uso del sistema 3D secure che tutela il titolare di una carta di pagamento offrendo una migliore esperienza di acquisto online, eliminando il rischio di frodi. Grazie alla partnership con MasterCard, in particolare, Qonto mette a disposizione la versione più recente di questo standard di autenticazione, la 3D Secure 2 (3DS2).