Scegliere Qonto come soluzione di gestione finanziaria e aziendale significa semplificare e ottimizzare la quotidianità bancaria e contabile, anche rendendo più autonomo il team: l’esperienza di Exelab.

Poter contare su soluzioni fintech efficaci, veloci e complete per gestire al meglio le spese e le attività bancarie rappresenta una priorità per tutte le aziende e i professionisti, costantemente alla ricerca di una risorsa strategica che oltre a ottimizzare la gestione contabile sia in grado di rendere sempre autonomo e operativo il team di collaboratori.

Questo obiettivo è condiviso, ad esempio, dalle aziende che operano in ambito IT/Tech, System Integration/CRM, impegnate quotidianamente a garantire la massima efficienza dei processi marketing, sales e customer service, attraverso l’implementazione e la customizzazione del CRM.

Nata come soluzione di banking e gestione finanziaria aziendale, Qonto rappresenta un valido alleato di questo tipo di attività e, più in generale, della vasta platea di startup, PMI e professionisti proprio per la sua capacità di consentire una gestione smart e automatizzata delle spese, favorendo un significativo risparmio di tempo ed energie.

Qonto, il conto aziendale ideale per i team

Molto più di un conto aziendale online, Qonto semplifica la gestione del business a trecentosessanta gradi, offrendo una rosa di strumenti per restare al fianco delle imprese nel loro intero ciclo di vita: dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla gestione dei pagamenti, fino alle funzionalità a valore aggiunto per il business.

Soluzione di Business Finance Management in costante evoluzione, infatti, Qonto mette a disposizione una soluzione all-in-one che affianca ai servizi di banking e agli strumenti di pagamento una serie di funzionalità appositamente pensate per semplificare sia la contabilità sia la gestione delle spese dei team aziendali, che possono conquistare maggiore flessibilità e autonomia.

Exelab sceglie il conto business Qonto

Exelab, System Integrator e primo Partner Diamond italiano di Hubspot attivo come esperto in integrazione CRM e consulenza tecnologica, ha trovato nel conto business Qonto il partner ideale per gestire le proprie finanze e pagamenti in modo semplice e automatizzato, conseguendo un notevole risparmio di tempo nella gestione finanziaria e contabile.

Grazie a una UX intuitiva, alle funzionalità innovative e flessibili, a un customer service efficiente e alle tariffe trasparenti, l’offerta Qonto mette a disposizione specifiche funzionalità oltre a una serie di servizi partner e integrazioni.

Qonto permette di aprire un conto business in pochi clic consentendo di effettuare fino a 400 bonifici simultaneamente, riducendo notevolmente il tempo richiesto per il pagamento degli stipendi. A questo proposito, l’esperienza di Exelab è stata più che positiva:

Abbiamo stimato che almeno un terzo del nostro tempo viene risparmiato rispetto alla nostra precedente modalità di gestione dei pagamenti, soprattutto grazie alla procedura di riconoscimento che consente ai collaboratori del nostro dipartimento amministrativo di effettuare le operazioni di pagamento. Grazie a Qonto, questa procedura è stata eseguita in modo rapido e semplice attraverso un processo online. Di contro, con gli istituti bancari tradizionali, avremmo impiegato molto più tempo e risorse umane per completare l’intera procedura burocratica.

Offrendo sei differenti carte business fisiche e virtuali, tutte compatibili con Apple Pay e Google Pay, il conto Qonto rappresenta per Exelab un valido aiuto per facilitare l’operatività amministrativa, soprattutto per l’opportunità di effettuare pagamenti rapidi e monitorare in modo semplice e immediato tutte le transazioni. Semplificando le operazioni di archiviazione e gestione dei documenti contabili e la creazione di note spese, infatti, è possibile migliorare l’efficienza e limitare al minimo gli errori di elaborazione:

Nella gestione delle nostre attività quotidiane ci affidiamo alla piattaforma per la gestione delle ricevute e dei giustificativi. In particolare, riteniamo estremamente utile e innovativa la funzionalità che ci consente di digitalizzare le ricevute attraverso la semplice acquisizione di fotografie tramite l’applicazione mobile.

La app consente di allegare giustificativi e note, specificare l’ammontare dell’IVA per ogni transazione in modo manuale o automatico. Con Qonto è inoltre possibile scaricare la lista di transazioni e importarla sul proprio software di contabilità.

Tra le numerose automazioni e integrazioni rese possibili dal conto, a essere molto apprezzata da Exelab è soprattutto la possibilità di importare direttamente un file CSV attraverso una procedura che evita la dispendiosa attività di inserimento manuale dei dati, ma non solo:

Di notevole utilità è anche l’introduzione dello strumento per effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione PagoPA, che semplifica ed accelera notevolmente le procedure rispetto agli strumenti tradizionali e/o alternativi utilizzati in precedenza e ci consente di evitare i tediosi costi di pagamento applicati per l’utilizzo degli stessi.

Per ottimizzare l’expense management aziendale, inoltre, Qonto mette a disposizione il pacchetto Qonto for Teams che comprende una serie di funzionalità volte ad agevolare la gestione delle spese collaboratori, anche fornendo tipologie di accesso e di visualizzazione specifiche per ogni ruolo.

Il vantaggio è duplice: i dipendenti guadagnano flessibilità e autonomia finanziaria, mentre la trasparenza e il pieno controllo delle spese garantiscono la totale serenità dei manager e dei reparti di amministrazione.

Gestione finanziaria semplificata 100% online

Exelab è solo una delle numerose realtà aziendali che ha scelto di ottimizzare la quotidianità finanziaria, i pagamenti e la contabilità aprendo un conto business Qonto, un’operazione che necessita solo di pochi clic e consente di utilizzare numerose strumenti tarati sulle esigenze quotidiane di imprese e professionisti, accessibili da web o da telefono.

Oltre a ottimizzare la gestione delle attività bancarie e delle spese dei team è possibile emettere e ricevere fatture elettroniche, direttamente attraverso il proprio conto aziendale, in linea con la normativa vigente.

Per snellire ulteriormente le attività, è possibile creare un accesso dedicato in sola lettura per il commercialista. Inoltre, Qonto sviluppa costantemente integrazioni con terze parti e offerte complementari per fornire ai propri clienti una soluzione in grado di semplificare e digitalizzare la gestione del business a 360°.