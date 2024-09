Supportare le PMI valorizzandone il potenziale ancora inespresso è la mission di illimity, gruppo bancario tecnologico che offre credito e servizi finanziari specializzati sui singoli business.

La stabilità finanziaria rappresenta una base di partenza fondamentale per le PMI che puntano alla crescita, quando la posta in gioco è il potenziamento della competitività nei mercati internazionali.

Per le piccole e medie imprese, in particolare, poter contare su un partner qualificato e affidabile per garantirsi l’accesso al credito è un’esigenza prioritaria, un volano per realizzare obiettivi chiave e creare valore sia sul territorio sia fuori dai confini nazionali.

È proprio per servire le PMI accompagnandole nel loro percorso di sviluppo che cinque anni fa è nato illimity, il gruppo bancario che si propone di supportare le imprese aiutandole a crescere e valorizzare il loro potenziale ancora inespresso, mettendo in campo servizi, prodotti, esperienza e un approccio tailor-made che va incontro alle singole necessità.

illimity al servizio delle PMI

Guidato da Corrado Passera, illimity è il gruppo bancario imprenditoriale e tecnologico specializzato sulle PMI, realtà solida che non ha mai smesso di crescere nell’arco di un solo quinquennio conquistando un utile che nel 2023 ha superato i 100 milioni di euro e che oggi conta più di 900 illimiters.

Innovando il sistema bancario tradizionale attraverso nuovi modelli di lavoro e tecnologie all’avanguardia, infatti, illimity eroga credito grazie allo sviluppo interno di una “credit machine” basata su competenze specializzate e su sofisticati strumenti di analisi dei dati: sono comprese le informazioni di natura economico-finanziaria così come i dati utili a capire meglio le dinamiche di mercato, a tracciare l’evoluzione dei fattori che influenzano l’andamento dei settori e a delineare i profili manageriali degli esponenti delle aziende clienti.

Riconoscendo e valorizzando il potenziale delle imprese, illimity si specializza nel credito per la crescita ma anche per programmi di ristrutturazione e risanamento delle imprese. Quando necessario, la banca inoltre supporta le azienda nel trovare investitori interessati ad apportare l’equity necessario. Destinatarie degli aiuti, in particolare, sono le PMI spesso penalizzate dal punto di vista del merito creditizio e svantaggiate rispetto alla possibilità di ottenere prestiti e finanziamenti ma che presentano progetti ambiziosi e innovativi

Cosa distingue illimity dalle altre banche?

A caratterizzare il modus operandi del gruppo illimity, in primis, è l’approccio personalizzato che consente di seguire passo dopo passo la realizzazione dei piani strategici delle imprese, coinvolgendo esperti in ambito finanziario e figure specializzate nei singoli settori di attività.

Sono veri e propri “tutor” chiamati a valutare le imprese finanziate e ad elaborare un piano di sviluppo basato sulla profonda comprensione di ogni singolo business, analizzando possibili spazi di sviluppo e favorendo decisioni efficaci e consapevoli che prendono in considerazione ogni dettaglio.

Tratti distintivi di illimity, inoltre, sono il modello di business altamente flessibile che non prevede legami con il passato, unitamente all’approccio tecnologico basato su un’architettura IT unica completamente digitale, modulare e in Cloud.

Guidando la transizione digitale del settore bancario, inoltre, illimity ha creato il primo business store digitale di servizi finanziari e credito per le PMI: la piattaforma di ultima generazione b-ilty:100% digitale e che si propone di semplificare realmente la vita degli imprenditori.

Cosa può fare illimity per le imprese?

Le iniziative promosse dal gruppo illimity a supporto delle PMI si declinano in due risorse chiave, le divisioni Corporate Banking e Investment Banking:

Corporate Banking : è la divisione guidata da Enrico Fagioli che fornisce credito alle imprese a elevato potenziale , accompagnandole nel loro percorso di crescita o di rilancio attraverso know-how e soluzioni personalizzate basate sui bisogni reali e sulle peculiarità del territorio. Le aree di focus sono tre, rispettivamente Structured Finance (soluzioni di finanziamento personalizzate per attuare piani di investimento e operazioni societarie di natura straordinaria), Turnaround & Special Situations (supporto finanziario alle imprese con elevato potenziale in contesti di discontinuità) e Factoring (soluzioni per finanziare il circolante e la Supply Chain);

: è la divisione guidata da che fornisce , accompagnandole nel loro percorso di crescita o di rilancio attraverso know-how e soluzioni personalizzate basate sui bisogni reali e sulle peculiarità del territorio. Le aree di focus sono tre, rispettivamente (soluzioni di finanziamento personalizzate per attuare piani di investimento e operazioni societarie di natura straordinaria), (supporto finanziario alle imprese con elevato potenziale in contesti di discontinuità) e (soluzioni per finanziare il circolante e la Supply Chain); Investment Banking: guidata da Fabiano Lionetti, è la divisione che offre soluzioni integrate e innovative per favorire l’accesso ai mercati dei capitali, finanziando la crescita e mitigando i rischi da tasso di interesse e valuta. Comprende le aree Capital Markets (a supporto di Small e Mid Cap), Securitisation (operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali e finanziamenti garantiti, anche a beneficio di piccole imprese) e Financial Markets (investimenti in prodotti finanziari e offerta di derivati a copertura dei rischi per le aziende).

