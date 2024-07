Tratto dallo speciale: Fintech

Digital Lending: da Banca CF+ liquidità immediata per le imprese di 30 Luglio 2024 09:30

Ottenere liquidità immediata è la priorità per le imprese che vogliono far crescere il business: ecco come funziona la nuova soluzione di Digital Lending promossa da Banca CF+ e destinata anche a microimprese e PMI.